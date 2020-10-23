На Печерську не поділили дорогу Daewoo й ВАЗ (відео)



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Зіткнення автомобілів сталося на перехресті Фото: Патрульна поліція Києва

Ніхто з водіїв не постраждав

У четвер, 22 жовтня, на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій автомобіля Daewoo, рухаючись бульваром Лесі Українки зі сторони вулиці Новогоспітальної, проігнорував вимогу дорожнього знаку 5.18 (Рух у смузі), який вказував рух прямо. Повернувши ліворуч на вулицю Генерала Алмазова, керманич не надав перевагу водію авто ВАЗ, в результаті чого сталося зіткнення.

Ніхто з водіїв не постраждав, але неуважність та ігнорування правил дорожнього руху призвели до матеріальних збитків для обох власників автомобілів.

На водія автомобіля Daewoo патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.