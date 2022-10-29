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На підприємстві під Києвом стався вибух (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На підприємстві під Києвом стався вибух (фото)
Вибухнула установка з виготовлення алюмінієвого порошку
фото: Трибуна-Бровари

На підприємстві загинув працівник

У суботу, 29 жовтня, вранці стався трагічний випадок на одному з підприємств міста Бровари, яке займається металопереробкою. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

За його словами, під час виробничого процесу вибухнула одна з леварних установок.

«На жаль, є один загиблий працівник», – повідомив міський голова.

Як повідомили в Броварському райуправлінні ГУ ДСНС України в Київській області, вибух стався близько 11 години на підприємстві, що розташоване на вул. Богунського, 26. Під час технологічного процесу вибухнула установка з виготовлення алюмінієвого порошку (котел) без послідуючого горіння.

На території підприємства працюють співробітники ДСНС та правоохоронці.

До слова, 29 жовтня в Київській області лунатимуть вибухи. У Бориспільському районі заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи пройдуть сьогодні з 9:30 до 12:00. Крім того, планові роботи з розмінування та, за потреби, знищення вибухонебезпечних предметів також пройдуть у Бучанському й Вишгородському районах.

Теги: трагедія смерть вибух Київщина

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