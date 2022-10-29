На Київщині знову гримлять вибухи: названо причини і місця

На Київщині тривають планові роботи з розмінування

Влада столичного регіону заспокоїла місцевих мешканців

У суботу, 29 жовтня, в Київській області лунатимуть вибухи. Про це попередила мешканців столичного регіону Київська обласна військова адміністрація.

У Бориспільському районі заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи пройдуть сьогодні з 9:30 до 12:00.

Крім того, планові роботи з розмінування та, за потреби, знищення вибухонебезпечних предметів також пройдуть у Бучанському й Вишгородському районах.

«У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій», – зазначила Київська ОВА.

Нагадаємо, 28 жовтня у кількох районах Київщини тривали роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Також у суботу та неділю, 29-30 жовтня, в Одеському і Болградському районах Одеської області лунатимуть вибухи. Як повідомили представники влади, відбудуться контрольовані вилучення та знищення кількох боєприпасів часів Другої світової війни.