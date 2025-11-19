На Позняках підлітки проникли на територію недобудови та напали на охоронця

У Муніципальній охороні вкотре нагадали, що недобудови або покинуті будівлі – це не місця для проведення дозвілля

Охоронець об’єкту намагався впіймати порушників. У відповідь на це один із хлопців напав на чоловіка зі спини

Справжній «бойовик» розгорівся на території недобудови на столичних Позняках, де троє підлітків незаконно проникли на об’єкт, а коли їх помітив охоронець і спробував затримати, влаштували на нього напад. Про це повідомили у Муніципальній охороні, інформує «Главком».

Охоронець об’єкту намагався впіймати порушників. У відповідь на це один із хлопців напав на чоловіка зі спини, тоді як інший намагався застосувати газовий балончик. Охоронцю вдалося відбитися від хуліганів, зокрема, завдяки палиці, якою він ударив одного з нападників.

Речові докази, вилучені у підлітків фото: уніципальна охорона//Facebook

Після цього чоловік викликав підмогу та «швидку». Невдовзі на обʼєкті вже працювали поліцейські, муніципали та медики. Згодом також була викликана ювенальна поліція і батьки дітей для з'ясування обставин.

У Муніципальній охороні вкотре нагадали, що недобудови або покинуті будівлі – це не місця для проведення дозвілля, підкреслюючи небезпеку таких незаконних проникнень.

Раніше у Солом'янському районі столиці патрульні «Муніципальної охорони» розшукали чоловіка, який побив двох жінок, і врятували його від самосуду з боку натовпу агресивних молодиків.