КПІ спростував чутки про викинуті люстри-молекули і пояснив, для чого їх знялм

Ірина Міллер
Ірина Міллер
КПІ спростував чутки про викинуті люстри-молекули і пояснив, для чого їх знялм
Демонтовані люстри-молекули лежали на території корпусу
фото: Elmira Ettinger/Facebook

Представники КПІ запевнили, що люстри не викидали і не збиралися цього робити

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського спростував інформацію про нібито викинуті люстри-молекули з 20-го навчального корпусу, яка викликала хвилю обурення серед активістів та дослідників архітектури.

Раніше дослідниця архітектури модернізму Ельміра Еттінгер опублікувала фотографії конструкцій люстр-молекул, що лежали на вулиці. Вона висловила стурбованість через попередній досвід втрати унікальних інтер’єрів у Києві.

У відповідь на публікацію, представники КПІ запевнили, що люстри не викидали і не збиралися цього робити. Конструкції та плафони були зняті виключно в рамках підготовки до планового ремонту 20-го корпусу.

У КПІ спростували чутки про викинуті люстри-молекули
У КПІ спростували чутки про викинуті люстри-молекули
фото: Elmira Ettinger/Facebook

Університет гарантує, що всі елементи будуть збережені, а після завершення ремонтних робіт унікальні люстри повернуть на їхнє місце.

20-й корпус, архітектором якого є Володимир Лиховодов, вважається одним із найскладніших та найестетичніших споруд кампусу. Активісти наголошують, що інтер'єри цього корпусу є унікальними та не мають аналогів в інших будівлях.

Володимир Іванович Лиховодов – видатний український архітектор, чиє ім'я тісно пов'язане з розбудовою Київського політехнічного інституту у другій половині ХХ століття.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки на Київ 23 червня одна з цілей ворога припала на Солом’янський район. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав кампус Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського».

 

