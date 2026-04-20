Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Боролися до останнього подиху». Гімнастка Подкопаєва вперше висловилася про смерть мами

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Лілі Подкопаєва показала фото своєї мами
колаж: glavcom.ua

Мати Лілії Подкопаєвої померла 11 квітня

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше вийшла на зв’язок після втрати своєї мами Людмили Петриченко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис гімнастки

Спортсменка написала щемливе звернення до покійної матері. Допис з'явився на сторінці спортсменки на 9 день після смерті її мами Людмили Петриченко. За словами Лілії Подкопаєвої, вона з родиною до останнього боролася за її життя.

«9 днів без тебе. І кожен – як перший. Пусто там, де ти була. Страшно там, де ти мала б бути. Самотньо скрізь, де ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися – до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти варта всього. Кажуть, Бог вибирає найкращих. Тоді він точно знав, кого вибирає», – йдеться у дописі.

Лілія Подкопаєва висловилася про смерть своєї мами
фото: Іnstagram/podkopayeva_official

Також Лілія Подкопаєва поділилася світлиною своєї мами. Спортсменка зазначила, що вона та онуки Людмили Петриченко люблять її. «Мамо – твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте й перемагає. А в дзеркалі – ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити», – висловилася гімнастка.

Людмила Петриченко померла 11 квітня 2026 року
фото: Anna Pynzenyk/Facebook

Нагадаємо, 11 квітня 2026 року померла мама української гімнастки Лілії Подкопаєвої. Людмилу Петриченко поховали за кордоном, де мешкає її донька. Прощання з мамою спортменки відбулося у п’ятницю, 17 квітня 2026 року в США на кладовищі у Arlington Memorial Park в штаті Джорджії.

Теги: Лілія Подкопаєва батьки смерть спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Скотч. Спорт

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua