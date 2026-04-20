«Боролися до останнього подиху». Гімнастка Подкопаєва вперше висловилася про смерть мами

Мати Лілії Подкопаєвої померла 11 квітня

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва вперше вийшла на зв’язок після втрати своєї мами Людмили Петриченко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис гімнастки

Спортсменка написала щемливе звернення до покійної матері. Допис з'явився на сторінці спортсменки на 9 день після смерті її мами Людмили Петриченко. За словами Лілії Подкопаєвої, вона з родиною до останнього боролася за її життя.

«9 днів без тебе. І кожен – як перший. Пусто там, де ти була. Страшно там, де ти мала б бути. Самотньо скрізь, де ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися – до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти варта всього. Кажуть, Бог вибирає найкращих. Тоді він точно знав, кого вибирає», – йдеться у дописі.

Також Лілія Подкопаєва поділилася світлиною своєї мами. Спортсменка зазначила, що вона та онуки Людмили Петриченко люблять її. «Мамо – твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте й перемагає. А в дзеркалі – ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити», – висловилася гімнастка.

Людмила Петриченко померла 11 квітня 2026 року

Нагадаємо, 11 квітня 2026 року померла мама української гімнастки Лілії Подкопаєвої. Людмилу Петриченко поховали за кордоном, де мешкає її донька. Прощання з мамою спортменки відбулося у п’ятницю, 17 квітня 2026 року в США на кладовищі у Arlington Memorial Park в штаті Джорджії.