Теракт у Києві: суд залишив без змін запобіжний захід експатрульному Дробницькому

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Михайло Дробницький – підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
фото: Іван Антипенко/Суспільне
За словами адвоката, Дробницький планує оскаржувати рішення про його звільнення з поліції

Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід колишньому патрульному Михайлу Дробницькому. Його підозрюють в недбалості, що спричинила загибель людей під час стрілянини в Києві. Про це повідомив його адвокат Михайло Баховський, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

21 квітня Печерський районний суд Києва заарештував Дробницького та його напарницю Анну Дудіну з можливістю внесення застави у 266 тис. грн. Уже наступного дня заставу внесли, після чого обоє вийшли з-під варти.

Адвокат Дробницького  та Дудіної оскаржив рішення суду. Київський апеляційний суд 26 травня розглянув скаргу Дробницького та його захисника, однак судді їм відмовили.

«Моїми аргументами було те, що підозра не конкретна. Не описано, який саме алгоритм порушили поліцейські. Підозра передчасна, не проведені експертизи, не проаналізовано слідчі експерименти [...] Рішення залишили без змін. Я сто раз можу бути цим не задоволений, але це рішення суду і я його поважаю», – сказав адвокат Суспільному.

Адвокат також зазначив, що Дробницький планує оскаржувати рішення про його звільнення з поліції. Він додав, що офіційно експатрульного звільнили 19 травня, і протягом наступного місяця вони подадуть позов з вимогою визнати цей наказ незаконним.

Апеляцію щодо запобіжного заходу для другої підозрюваної – патрульної Анни Дудіної – суд поки не розглянув. Засідання мало відбутися напередодні, однак його перенесли через лікарняний судді.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

