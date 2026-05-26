У Гідропарку після стрибка з пірса потонули двоє іноземців

Ірина Міллер
Подія відбулась на минулих вихідних на одному з пляжів у Дніпровському районі столиці
фото: Національна поліція України
Загиблими виявилися двоє іноземців віком 20 та 25 років

На території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує «Главком».

Трагічний інцидент стався на минулих вихідних на одному зі столичних пляжів.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дніпро двоє чоловіків стрибнули з пірса та не випливли. Згодом рятувальники відшукали тіла загиблих – ними виявились іноземці віком 20 та 25 років», – розповіли у пресслужбі відомства.

За фактом нещасного випадку розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою приміткою «нещасний випадок».

Усі обставини та остаточні причини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на початку травня у Бучанському районі на озері було виявлено тіло хлопця без ознак життя. Для надання допомоги правоохоронцям негайно виїхав черговий караул 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Клавдієво-Тарасове. Також у Дарницькому районі столиці рятувальники підняли з води тіло чоловіка. Повідомлення про ймовірне утоплення поблизу Дніпровської набережної надійшло до рятувальників увечері 5 травня. Під час проведення водолазно-пошукових робіт тіло загиблого було виявлено на глибині чотирьох метрів, на відстані близько 50 метрів від берега. 

Надзвичайна подія на воді в Білоцерківському районі призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії.

Теги: Київ іноземці смерть на воді

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

