У Гідропарку після стрибка з пірса потонули двоє іноземців

Подія відбулась на минулих вихідних на одному з пляжів у Дніпровському районі столиці

На території Гідропарку у Дніпровському районі столиці під час купання потонули двоє молодих чоловіків. Загиблими виявилися громадяни іншої держави. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, інформує «Главком».

Трагічний інцидент стався на минулих вихідних на одному зі столичних пляжів.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дніпро двоє чоловіків стрибнули з пірса та не випливли. Згодом рятувальники відшукали тіла загиблих – ними виявились іноземці віком 20 та 25 років», – розповіли у пресслужбі відомства.

За фактом нещасного випадку розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою приміткою «нещасний випадок».

Усі обставини та остаточні причини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на початку травня у Бучанському районі на озері було виявлено тіло хлопця без ознак життя. Для надання допомоги правоохоронцям негайно виїхав черговий караул 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Клавдієво-Тарасове. Також у Дарницькому районі столиці рятувальники підняли з води тіло чоловіка. Повідомлення про ймовірне утоплення поблизу Дніпровської набережної надійшло до рятувальників увечері 5 травня. Під час проведення водолазно-пошукових робіт тіло загиблого було виявлено на глибині чотирьох метрів, на відстані близько 50 метрів від берега.

Надзвичайна подія на воді в Білоцерківському районі призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії.