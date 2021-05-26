На Позняках з карниза 12 поверху зняли чоловіка (відео)

Рятували чоловіка патрульні та бійці ДСНС

25 травня близько 13 години до екстрених служб надійшло повідомлення про те, що у будинку на вул. Ревуцького, 10/2 у Дарницькому районі столиці чоловік виліз за балкон 12 поверху. Час від часу він переставав триматися руками, а утримував його під падіння тільки хиткий карниз. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні, які прибули на місце, спробували зайти в помешкання, але двері їм ніхто не відчинив, тож вони викликали на місце рятувальників.

За допомогою бензорізу бійці відкрили двері та разом із правоохоронцями потрапили до квартири, де знаходився чоловік.

Використовуючи рятувальну мотузку, надзвичайники обв'язали потерпілого і затягнули його до квартири.

Пояснити свою поведінку літній чоловік не зміг. Патрульні викликали йому медиків, зв'язалися з родичами, які також негайно прибули на місце.

Як повідомлялося, 18 травня ввечері у Святошинському районі Києва чоловік випав із шостого поверху багатоповерхівки.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.