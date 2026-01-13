Електротранспорт на правому березі Києва зупинено: повний перелік автобусів-замінників

Після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

Автобусне сполучення організовано за такими маршрутами.

За тролейбусними маршрутами:

№ 3-ТР – «Залізничний масив – Палац спорту»;

№ 4-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 6-ТР – «Мінський масив – Майдан Незалежності»;

№ 8-ТР – «Вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 11-ТР – «Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора»;

№ 14-ТР – «Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний»;

№ 17-ТР – «Пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 23-ТР – «Вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 24-ТР – «Вул. Північна – просп. Свободи»;

№ 26-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;

№ 27-ТР – «Ст. м. «Почайна» – зал. ст. «Київ – Волинський»;

№ 28-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 32-ТР – «Вул. Північна – вул. Сошенка»;

№ 33-ТР – «Мінський масив – залізничний вокзал Південний»;

№ 35-ТР – «Просп. Свободи – вул. Кадетський Гай»;

№ 36-ТР – «Вул. Північна – вул. Чорнобильська»;

№ 38-ТР – «Ст. м. «Видубичі» – Музей історії України в Другій світовій війні»;

№ 40-ТР – «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;

№ 41-ТР – «Вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;

№ 42-ТР – «Вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;

№ 43-ТР – «Кібцентр – Дарницька пл.»;

№ 44-ТР – «Вул. Північна – просп. Степана Бандери»;

№ 45-ТР – «Ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська».

За трамвайними маршрутами:

№ 1-Т – «Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№ 3-Т – «Ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;

№ 12-Т – «Пл. Тараса Шевченка – Пуща-Водиця»;

№ 14-Т – «Відрадний просп. – Контрактова пл.»;

№ 16-Т – «Контрактова пл. – ст. м. «Героїв Дніпра»;

№ 19-Т – «Контрактова пл. – пл. Тараса Шевченка».

«Після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що у столиці продовжують діяти маршрути, що дублюють електротранспорт на лівому березі. Для зручності пасажирів схеми та розклад руху дублюючих автобусних маршрутів розмістять на офіційному сайті КП «Київпастранс» за посиланням. Також слідкувати за змінами руху громадського транспорту можна у Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.