«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
13-та оновлена електричка курсуватиме по Київщині й суміжних областях
фото: «Укрзалізниця»

Електропоїзд їздитиме в напрямку Тетерева на Київщині, Ніжина на Чернігівщині та Гребінки Полтавської області

«Укрзалізниця» запустила в роботу модернізований електропоїзд, що курсуватиме по Київщині й суміжних областях. Про це «Укрзалізниця» повідомила в Telegram, інформує «Главком».

Зазначається, що електропоїзд їздитиме в напрямку Тетерева на Київщині, Ніжина на Чернігівщині та Гребінки Полтавської області.

Такий вигляд має оновлений електропоїзд всередині
Такий вигляд має оновлений електропоїзд всередині
фото: «Укрзалізниця»

У поїзді є:

  • сучасне інформаційне табло;
  • столики з портами Type-C та USB для зарядки гаджетів;
  • пандуси та місця для людей з інвалідністю, таблички зі шрифтом Брайля;
  • зони, обладнані для кріплення велосипедів;
  • сповивальні столики для батьків із дітьми.
Електропоїзд має зони, обладнані для кріплення велосипедів
Електропоїзд має зони, обладнані для кріплення велосипедів
фото: «Укрзалізниця»
Розклад приміських поїздів
Розклад приміських поїздів
фото: «Укрзалізниця»

Цього року це вже 13-та оновлена електричка і 49-та – від початку повномасштабного вторгнення, додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року квитки на проїзд у київській міській електричці більше не продаваються безпосередньо в поїзді. Їх можна купити у застосунку «Укрзалізниці» , у застосунку «Київ Цифровий», у терміналах самообслуговування УЗ та «Київ Цифровий», через валідатори або готівкою в касах.

Теги: Київ Укрзалізниця Київщина

«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
