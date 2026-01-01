«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  

Електропоїзд їздитиме в напрямку Тетерева на Київщині, Ніжина на Чернігівщині та Гребінки Полтавської області

«Укрзалізниця» запустила в роботу модернізований електропоїзд, що курсуватиме по Київщині й суміжних областях. Про це «Укрзалізниця» повідомила в Telegram, інформує «Главком».

Зазначається, що електропоїзд їздитиме в напрямку Тетерева на Київщині, Ніжина на Чернігівщині та Гребінки Полтавської області.

Такий вигляд має оновлений електропоїзд всередині фото: «Укрзалізниця»

У поїзді є:

сучасне інформаційне табло;

столики з портами Type-C та USB для зарядки гаджетів;

пандуси та місця для людей з інвалідністю, таблички зі шрифтом Брайля;

зони, обладнані для кріплення велосипедів;

сповивальні столики для батьків із дітьми.

Електропоїзд має зони, обладнані для кріплення велосипедів фото: «Укрзалізниця»

Розклад приміських поїздів фото: «Укрзалізниця»

Цього року це вже 13-та оновлена електричка і 49-та – від початку повномасштабного вторгнення, додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року квитки на проїзд у київській міській електричці більше не продаваються безпосередньо в поїзді. Їх можна купити у застосунку «Укрзалізниці» , у застосунку «Київ Цифровий», у терміналах самообслуговування УЗ та «Київ Цифровий», через валідатори або готівкою в касах.