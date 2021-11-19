Страшна ДТП у Києві: легковик протаранив мікроавтобус та загорівся
Водій легковика намагався вирішити питання на місці
П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся.
Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я.
В автомобільній аварії ніхто не постраждав. В автомобілі спрацювала подушка безпеки.
Очевидці також розповідають, що винуватець ДТП намагався, як-то кажуть, зам’яти справу, однак йому це не вдалося.
Як повідомлялося, 17 листопада ввечері у Києві на вулиці Кирилівській у ДТП потрапив відомий художник Сергій Поярков. Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda.