Страшна ДТП у Києві: легковик протаранив мікроавтобус та загорівся

У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус: легковик після удару загорівся

Водій легковика намагався вирішити питання на місці

У Києві на вулиці Маршала Гречко сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся.

Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я.

В автомобільній аварії ніхто не постраждав. В автомобілі спрацювала подушка безпеки.

Очевидці також розповідають, що винуватець ДТП намагався, як-то кажуть, зам’яти справу, однак йому це не вдалося.

Як повідомлялося, 17 листопада ввечері у Києві на вулиці Кирилівській у ДТП потрапив відомий художник Сергій Поярков. Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda.