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    Страшна ДТП у Києві: легковик протаранив мікроавтобус та загорівся

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    У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус: легковик після удару загорівся - Страшна ДТП у Києві: легковик протаранив мікроавтобус та загорівся
    У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус: легковик після удару загорівся
    фото з відкритих джерел

    Водій легковика намагався вирішити питання на місці

    У Києві на вулиці Маршала Гречко сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся.

    Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я.

    В автомобільній аварії ніхто не постраждав. В автомобілі спрацювала подушка безпеки.

    Очевидці також розповідають, що винуватець ДТП намагався, як-то кажуть, зам’яти справу, однак йому це не вдалося.

    Як повідомлялося, 17 листопада ввечері у Києві на вулиці Кирилівській у ДТП потрапив відомий художник Сергій Поярков. Поярков рухався на позашляховику Toyota по вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору та протаранив автомобіль Skоda.

    Теги: ДТП Київ дороги водій автомобіль
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    Страшна ДТП у Києві: легковик протаранив мікроавтобус та загорівся