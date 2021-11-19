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    Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)

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    Вантажівка перетворилась на купу брухту - Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)
    Вантажівка перетворилась на купу брухту
    фото: dtp.kiev.ua

    У результаті ДТП одна людина отримала серйозні травми

    У четвер, 18 листопада, в Бориспільському районі Київської області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок. Про це повідомляє «Надзвичайне.Live».

    Вантажівка везла цукор з Туреччини і прямувала до Харкова. За словами водія, на автозаправній станції стояла фура з вугіллям і заправлялася, а поруч із АЗС жінка зупиняла попутні автомобілі. Водій фури вирішив зупинитися підвезти її.

    Як розповів згодом водій, далі все було, як в тумані. Що сталося з водієм невідомо, але він, не гальмуючи, влетів у вантажівку на АЗС, відкинув її в бензинову колонку, а сам зупинився в 50 метрах.

    Кабіну фури сплющило. Вона почала горіти, але сам чоловік не отримав серйозних травм.

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    Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)
    Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)
    фото: dtp.kiev.ua

    Іншому далекобійнику пощастило менше. У момент аварії він був біля фури, а після удару опинився під задніми колесами. З відкритими переломами ніг його забрала «швидка».

    На місці ДТП працювала поліція, медики, рятувальники ДСНС.

    Як повідомлялося, 18 листопада в Києві на вулиці Маршала Гречка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся.

    Теги: ДТП ДСНС вантажівки водій Київщина рятувальники
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    Масштабна ДТП під Києвом: вантажівка влетіла у фуру на АЗС (фото, відео)