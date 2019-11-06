На вулиці Києва поліція затримала молодика із набитою наркотиками сумкою (фото)



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У сумці поліція виявила пакетики з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін Фото: Нацполіція

Чоловік запевняє, що зберігав наркотики для власного вживання

Під час відпрацювання Голосіївського району на вулиці Метрологічна детективи зупинили підозрілого молодика, під час поверхневого огляду якого в сумці виявили пакетики з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін.

У 26-річного киянина були вилучені речові докази та направлені на експертизу.

На місці працювала слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Як пояснює сам фігурант, наркотичні речовини він зберігав для власного вживання. Раніше молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку», - розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Дмитро Полохало.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.