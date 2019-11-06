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    На вулиці Києва поліція затримала молодика із набитою наркотиками сумкою (фото)

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    <p>У сумці поліція виявила пакетики з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін</p> - На вулиці Києва поліція затримала молодика із набитою наркотиками сумкою (фото)

    У сумці поліція виявила пакетики з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін

    Фото: Нацполіція

    Чоловік запевняє, що зберігав наркотики для власного вживання

    Під час відпрацювання Голосіївського району на вулиці Метрологічна детективи зупинили підозрілого молодика, під час поверхневого огляду якого в сумці виявили пакетики з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін.

    У 26-річного киянина були вилучені речові докази та направлені на експертизу.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Як пояснює сам фігурант, наркотичні речовини він зберігав для власного вживання. Раніше молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку», - розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Дмитро Полохало.

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    На вулиці Києва поліція затримала молодика із набитою наркотиками сумкою (фото)
    На вулиці Києва поліція затримала молодика із набитою наркотиками сумкою (фото)

    Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики чоловік злочин
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