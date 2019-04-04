На стіні Чорнобильської АЕС намалюють майже 60-метровий мурал



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Новий мурал щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів ЧАЕС

Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС

У середу, 3 квітня, стартував конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).

Про це повідомляється на сайті державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

Заявки на створення муралу прийматимуть до 3 травня. Переможця визначить експертне журі з урахуванням голосування на сторінці ЧАЕС у Facebook.

Завданням конкурсу є розроблення проекту муралу розміром 18,5 х 57,9 м, до якого входять кольоровий ескіз, назва проекту, концепція та короткий опис.

Кількість робіт від одного учасника необмежена. На переможця чекає ексклюзивна дводенна персональна екскурсія на Чорнобильську АЕС і в місто Прип'ять, а також грошовий приз.

Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Його щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів станції.

Нагадаємо, у березні на стіні гімназії-інтернату №13 у Солом’янському районі Києва з’явився мурал з доповненою реальністю.

Раніше автор муралу та художник Віталій Гідеван вже створив кілька муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

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