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    На стіні Чорнобильської АЕС намалюють майже 60-метровий мурал

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    <p>Новий мурал щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів ЧАЕС&nbsp;</p> - На стіні Чорнобильської АЕС намалюють майже 60-метровий мурал

    Новий мурал щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів ЧАЕС 

    Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС

    У середу, 3 квітня, стартував конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).

    Про це повідомляється на сайті державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».

    Заявки на створення муралу прийматимуть до 3 травня. Переможця визначить експертне журі з урахуванням голосування на сторінці ЧАЕС у Facebook.

    Завданням конкурсу є розроблення проекту муралу розміром 18,5 х 57,9 м, до якого входять кольоровий ескіз, назва проекту, концепція та короткий опис.

    Кількість робіт від одного учасника необмежена. На переможця чекає ексклюзивна дводенна персональна екскурсія на Чорнобильську АЕС і в місто Прип'ять, а також грошовий приз.

    Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Його щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів станції. 

    Нагадаємо, у березні на стіні гімназії-інтернату №13 у Солом’янському районі Києва з’явився мурал з доповненою реальністю

    Раніше автор муралу та художник Віталій Гідеван вже створив кілька муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва з’явився новий мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    Напередодні новорічних свят у Києві з’явився новий мурал, на якому зображено символ 2019 року – свиня.

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