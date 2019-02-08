На столичних перехрестях облаштовують острівці безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Острівець безпеки позаду будівлі Бессарабського ринку

У суботу встановлять дорожні віхи на перехресті вулиці Боричів Тік та вулиці Сагайдачного

Цього тижня одразу на двох київських перехрестях, на Бессарабській та Поштовій площах, встановлюють дорожні віхи – пластикові стовпчики, що спрямовують рух транспорту та унеможливлюють паркування. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зранку понеділка співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи у місці примиканні вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної, позаду будівлі Бессарабського ринку. Завдяки таким заходам тут було унеможливлено паркування автомобілів, які перешкоджали руху пішоходів через пішохідний перехід та ускладнювали оглядовість водіям.

У суботу передбачається встановлення дорожніх віх на перехресті вулиці Боричів Тік та вулиці Сагайдачного, що на Поштовій площі. Тут дорожні віхи розділять потоки транспорту, що рухаються від набережної, щоб унеможливити поворот ліворуч із крайньої правої смуги. Наразі через такі порушення утворюються затори внизу Володимирського узвозу.

Київ вже має позитивний досвід застосування дорожніх віх для розділення транспортних потоків, зокрема, на вулицях Покровській, Хорива на Подолі, а також на вулиці Гусовського на Печерську. У подальшому передбачається поширення такої практики.

Нагадаємо, що у рамках співпраці КП «Центр організації дорожнього руху» та Управління патрульної поліції в м. Києві співробітники комунального підприємства почали здійснювати доставляння на спеціальні майданчики тимчасово затриманих патрульними поліцейськими транспортних засобів. Для виконання цього завдання у підприємстві запроваджено цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів із краном-маніпулятором та екіпажів у складі водіїв і стропальників.