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    Новини

    На столичних Позняках дитина випала з 12 поверху

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    На місці падіння дитини працювали медики та поліція - На столичних Позняках дитина випала з 12 поверху
    На місці падіння дитини працювали медики та поліція
    Фото: скріншот відео

    Хлопчик помер на місці падіння

    У понеділок, 24 серпня, у Дарницькому районі Києва сталася жахлива трагедія.

    На проспекті Григоренка, 33/44 з 12 поверху випав 7-річний хлопчик. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Лікарі вже не змогли допомогти дитині.

    За попередніми даними, чоловік пішов зустрічати дружину і залишив ненадовго хлопчика самого вдома.

    Як повідомлялося, 20 серпня на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин, в якому вона працює продавцем, після чого вийшов на дах сусіднього будинку і вистрибнув звідти. Він загинув на місці падіння.

    19 сернпя з багатоповерхівки на вул. Маршала Тимошенка, 13А в Оболонському районі Києва випав чоловік.

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