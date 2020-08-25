На столичних Позняках дитина випала з 12 поверху



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На місці падіння дитини працювали медики та поліція Фото: скріншот відео

Хлопчик помер на місці падіння

У понеділок, 24 серпня, у Дарницькому районі Києва сталася жахлива трагедія.

На проспекті Григоренка, 33/44 з 12 поверху випав 7-річний хлопчик. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Лікарі вже не змогли допомогти дитині.

За попередніми даними, чоловік пішов зустрічати дружину і залишив ненадовго хлопчика самого вдома.

Як повідомлялося, 20 серпня на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин, в якому вона працює продавцем, після чого вийшов на дах сусіднього будинку і вистрибнув звідти. Він загинув на місці падіння.

19 сернпя з багатоповерхівки на вул. Маршала Тимошенка, 13А в Оболонському районі Києва випав чоловік.