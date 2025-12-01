Головна Світ Соціум
У Литві під час навчань загинув бельгійський військовий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Литві під час навчань загинув бельгійський військовий
Військовослужбовець був поранений під час навчань зі стрільби
фото: BNS (ілюстративне)

Бельгійський військовослужбовець служив у складі багатонаціональної бойової групи НАТО

У Литві на Пабрадському полігоні, що розташований у Швенчонському районі, під час навчань був важко поранений бельгійський військовослужбовець. Від отриманих ран він загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Міністерство національної оборони та Збройні сили Литви висловили глибоке співчуття рідним і близьким бельгійського військовослужбовця, який помер від ран, отриманих 29 листопада.

Як повідомило міністерство, військовослужбовець був поранений під час навчань зі стрільби. Після надання першої допомоги на місці події потерпілий був екстрено доставлений до столичної Сантарішкської клініки, де литовські медики весь день боролися за його життя. Однак через важкі та численні поранення військовослужбовець не вижив.

«Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого військовослужбовця, його колегам і нашому близькому союзнику Бельгії. Литва твердо стоїть разом з Бельгією перед обличчям цієї надзвичайно важкої біди», – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

Бельгійський військовослужбовець служив у складі багатонаціональної бойової групи НАТО, дислокованої в Руклі. Він отримав поранення під час навчань з бойової стрільби з мінометів, які проводилися військовослужбовцями його країни, дислокованими в Литві.

До слова, у Литві 25 березня четверо американських солдатів зникли безвісти під час військових навчань на полігоні Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде – місті, розташованому поблизу кордону з Білоруссю. Згодом 1 квітня було знайдено тіло четвертого американського військового – останнього з тих, хто раніше зникли, а потім були знайдені мертвими. 

Теги: Литва військові смерть

