Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок

За даними спільної доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) і структури «ООН-жінки», у 2024 році близько 50 тис. жінок і дівчаток у всьому світі були вбиті своїми партнерами або членами родини. Про це пише «Главком».

Це означає, що в середньому такий злочин відбувався кожні 10 хвилин, або близько 137 жертв щодня.

Усього за 2024 рік було вбито 83 тис. жінок та дівчаток. Для чоловіків цей показник виявився значно нижчим – лише близько 11% загиблих чоловіків стали жертвами нападу з боку родичів чи партнерів. Це підкреслює, що значна частина вбивств жінок має гендерно-обумовлений характер. Гендерно-обумовлені вбивства фіксувалися у всіх регіонах. Найвищий рівень відзначений у країнах Африки – приблизно три подібні злочини на кожні 100 тис. жінок та дівчаток.

Директорка відділу політики та програм «ООН-жінки» Сара Хендрікс заявила, що захист жінок і дівчаток вимагає негайних та своєчасних дій. Вона наголосила на необхідності застосування законів, які враховують ризики насильства як в онлайн-, так і в офлайн-просторі.

