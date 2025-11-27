Головна Світ Соціум
Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Жахлива статистика ООН: партнери та родичі вбили 50 тис. жінок
ООН закликає до термінових дій для боротьби з гендерно-обумовленим насильством
фото із відкритих джерел

Гендерно-обумовлені вбивства фіксувалися у всіх регіонах

За даними спільної доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) і структури «ООН-жінки», у 2024 році близько 50 тис. жінок і дівчаток у всьому світі були вбиті своїми партнерами або членами родини. Про це пише «Главком».

Це означає, що в середньому такий злочин відбувався кожні 10 хвилин, або близько 137 жертв щодня. 

Усього за 2024 рік було вбито 83 тис. жінок та дівчаток. Для чоловіків цей показник виявився значно нижчим – лише близько 11% загиблих чоловіків стали жертвами нападу з боку родичів чи партнерів. Це підкреслює, що значна частина вбивств жінок має гендерно-обумовлений характер. Гендерно-обумовлені вбивства фіксувалися у всіх регіонах. Найвищий рівень відзначений у країнах Африки – приблизно три подібні злочини на кожні 100 тис. жінок та дівчаток.

Директорка відділу політики та програм «ООН-жінки» Сара Хендрікс заявила, що захист жінок і дівчаток вимагає негайних та своєчасних дій. Вона наголосила на необхідності застосування законів, які враховують ризики насильства як в онлайн-, так і в офлайн-просторі.

До слова, світ стоїть на порозі серйозного загострення кліматичних ризиків. Напередодні щорічної конференції COP30 у Белемі (Бразилія) Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) оприлюднила щорічну доповідь UNEP Emissions Gap Report, в якій оцінила розрив між прогнозованими глобальними викидами та поточними кліматичними зобов'язаннями країн. 

