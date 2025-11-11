Росія вдарила по Одещині безпілотниками

Вибухи пролунали у Рені та Ізмаїлі

У ніч на 11 листопада російські окупаційні війська безпілотниками атакували Одеську область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали в містах Рені та Ізмаїл.

Близько пів на першу ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про рух декількох груп ударних БпЛА в напрямку Рені та закликали жителів залишатися в укриттях.

Місцеві телеграм-канали інформують про влучання у Рені. Внаслідок атаки у місті виникла пожежа.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Як відомо, через удари РФ місто Горішні Плавні на Полтавщині було знеструмлено.

До слова, російські війська атакували автомобіль за допомогою FPV-дрона. В автівці в цей час перебували журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц та група волонтерів.

Вершютц розповів, що вони прямували до Костянтинівки разом із представниками гуманітарної організації «Проліска», яка займається евакуацією цивільного населення з прифронтових зон. У машині також були його іспанський колега та знімальна група.

Крім того, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

За останні дні бої в місті різко загострилися після того, як російські підрозділи прорвали українську оборону та увійшли до Покровська. Попри заяви Москви про оточення, Київ наголошує, що активні бойові дії тривають, а українські військові на місцях описують ситуацію як складну.