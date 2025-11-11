Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія вдарила по Одещині безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Одещині безпілотниками

Вибухи пролунали у Рені та Ізмаїлі

У ніч на 11 листопада російські окупаційні війська безпілотниками атакували Одеську область. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали в містах Рені та Ізмаїл.

Близько пів на першу ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про рух декількох груп ударних БпЛА в напрямку Рені та закликали жителів залишатися в укриттях.

Місцеві телеграм-канали інформують про влучання у Рені. Внаслідок атаки у місті виникла пожежа.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».

Як відомо, через удари РФ місто Горішні Плавні на Полтавщині було знеструмлено. 

До слова, російські війська атакували автомобіль за допомогою FPV-дрона. В автівці в цей час перебували журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц та група волонтерів. 

Вершютц розповів, що вони прямували до Костянтинівки разом із представниками гуманітарної організації «Проліска», яка займається евакуацією цивільного населення з прифронтових зон. У машині також були його іспанський колега та знімальна група.

Крім того, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

За останні дні бої в місті різко загострилися після того, як російські підрозділи прорвали українську оборону та увійшли до Покровська. Попри заяви Москви про оточення, Київ наголошує, що активні бойові дії тривають, а українські військові на місцях описують ситуацію як складну.

Теги: пожежа Ізмаїл Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
4 листопада, 05:57
Попри активну роботу протиповітряної оборони, пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури уникнути не вдалося
Російські дрони вдарили по стоянці вантажівок на Одещині: є загиблі та поранені
2 листопада, 09:49
Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
1 листопада, 02:08
Удар по Орловській ТЕЦ
Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч
31 жовтня, 05:33
Удар по Орловській ТЕЦ
У Росії уражено Орловську ТЕЦ
31 жовтня, 01:59
Очевидці стверджують, що гасіння пожежі на місці ракетного удару все ще триває
Ракетний удар по Києву знищив склади компанії «Оптіма-Фарм»
26 жовтня, 17:20
Ворожий дрон пошкодив житловий будинок на Печерську
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)
22 жовтня, 11:52
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
21 жовтня, 10:50
Ворог цієї ночі атакував Дніпропетровщину
Атака на Дніпропетровщину, вибухи в Росії: головне за ніч
19 жовтня, 06:10

Новини

Росія вдарила по Одещині безпілотниками
Росія вдарила по Одещині безпілотниками
В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів
В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів
Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
РФ атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини
РФ атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини
В Одесі бабуся побила тримісячного онука
В Одесі бабуся побила тримісячного онука
Вищий антикорупційний суд збільшив Труханову суму застави
Вищий антикорупційний суд збільшив Труханову суму застави

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua