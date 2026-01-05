Росія атакує Київ безпілотниками, загинула людина

В Оболонському районі виникло загорання

Вночі 5 січня безпілотники атакують Київ. У столиці працює ППО. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише «Главком».

Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі через атаку РФ сталася пожежа. Одна жінка постраждала, їй надається допомога на місці.

«Фіксуємо повідомлення про загорання в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки», – написав він.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що БпЛА на Оболоні атакував приватний медичний заклад.

Ткаченко повідомив, що у Києві загинула людина:

«Станом на зараз внаслідок атаки загинула одна людина. Атака продовжується, будь ласка, залишайтесь в безпеці».

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. У столиці пролунали вибухи.

До слова, в ніч на 3 січня ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру Миколаївської області.

Крім того, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова, внаслідок чого постраждали люди. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час розбору завалів на місці влучання рятувальники спершу виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини.