Головна Київ Новини
search button user button menu button

+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
У одному з будинків Шевченківського району через халантість розмерзлася система опалення
фото з відкритих джерел

На питання, чому не злили воду і не зробили свою роботу до того, як розірвало труби, сантехнік будинку відповів: «У мене був законний вихідний»

Cпроба відновити теплопостачання після морозного вікенду в одному з будинків у Шевченківському районі столиці завершилася аварією. Через незлиту з системи опалення воду під час екстремальних морозів у житловому будинку розірвало труби. Про це жителька будинку під ніком Viktoria Moriweather повідомила у соцмережі, інформує «Главком».

За словами киянки, ситуація стала ілюстрацією того, як професійна байдужість та перекладання відповідальності загострюють проблеми під час війни.

«Для нас все почалось не з обстрілу в ніч на п'ятницю, а пізніше, в суботу, коли об 11:00 по всьому місту одночасно почали зникати вода, опалення та світло. Світло та воду відновили досить швидко, а от з опаленням вийшла біда», – розповідає жінка. 

Як з’ясувалося згодом, попри прогнози про сильні морози, комунальники не злили воду з труб. Тепло на будинок подали того ж вечора, проте через неякісне виконання робіт воно з'явилося лише у перших двох під'їздах.

У будинковому чаті мешканці «теплих» під’їздів протягом доби не відповідали на запитання інших, чи з’явилося у них тепло. Через це люди втратили час, вважаючи, що проблема є загальноміською, а не локальною.

«Вчора ввечері я ходила по будинку, перевіряла під’їзди, дзвонила всюди, куди можна. Ані в КМДА, ані в «Київтеплоенерго» нічого добитися не вдалося. Лише вночі змогла додзвонитися на гарячу лінію Шевченківської РДА», – пояснює Вікторія.

Ще ввечері неділі жінка змогла зв’язатися з інженеркою ЖЕКу за приватним номером, проте почула лише, що «на роботі нікого немає» і питання вирішуватимуть у понеділок. Зранку сантехнік таки розпочав роботи, але система не витримала дві ночі при температурі -17°C. Як наслідок – труба лопнула, і тепер у будинку доводиться довбати стіни.

Тепер без опалення залишився вже весь будинок. У квартирах стає дедалі холодніше: за словами мешканців, температура на кухнях опустилася до +7,5 градусів.

Лід з розмерзлих труб
Лід з розмерзлих труб
фото: Viktoria Moriweather/Facebook

«Сусідка зустріла сантехніка та запитала, чому не злили воду і не зробили свою роботу до того, як розірвало труби. Він відповів: «У мене був законний вихідний», – резюмувала жителька постраждалого будинку.

Коли саме відновлять теплопостачання – наразі невідомо.

Допис Viktoria Moriweather
Допис Viktoria Moriweather
скриншот допису

Як відомо, у ніч проти  9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати

Читайте також:

Теги: Київ опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
27 грудня, 2025, 22:02
ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
22 грудня, 2025, 16:09
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
Вчора, 14:15
Напад на касирку зафіксували камери спостереження закладу
Розбійний напад у кав’ярні Дніпровського району: поліція затримала 20-річного киянина
24 грудня, 2025, 11:18
Спільнота «Київська коляда» вітає пасажирів метро на «Золотих воротах»
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
25 грудня, 2025, 17:00
Мобільні пересувні котельні підключено до низки медустанов
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
29 грудня, 2025, 09:48
У суботу, 3 січня ярмарки у Києві не працюватимуть
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
3 сiчня, 07:00
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 3-4 січня
2 сiчня, 14:02
Працівники «Київпастрансу» закликають містян бути уважними та обов'язково перевіряти свої речі перед виходом на зупинці
Від газонокосарки до живого песика: що забували кияни у громадському транспорті у 2025 році
31 грудня, 2025, 10:56

Новини

Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
Золоті чи вже ні? Як змінилися ціни на яйця у столичних супермаркетах після свят
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua