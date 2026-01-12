+7 градусів у квартирах: мешканці столичної багатоповерхівки стали заручниками байдужості ЖЕКу

На питання, чому не злили воду і не зробили свою роботу до того, як розірвало труби, сантехнік будинку відповів: «У мене був законний вихідний»

Cпроба відновити теплопостачання після морозного вікенду в одному з будинків у Шевченківському районі столиці завершилася аварією. Через незлиту з системи опалення воду під час екстремальних морозів у житловому будинку розірвало труби. Про це жителька будинку під ніком Viktoria Moriweather повідомила у соцмережі, інформує «Главком».

За словами киянки, ситуація стала ілюстрацією того, як професійна байдужість та перекладання відповідальності загострюють проблеми під час війни.

«Для нас все почалось не з обстрілу в ніч на п'ятницю, а пізніше, в суботу, коли об 11:00 по всьому місту одночасно почали зникати вода, опалення та світло. Світло та воду відновили досить швидко, а от з опаленням вийшла біда», – розповідає жінка.

Як з’ясувалося згодом, попри прогнози про сильні морози, комунальники не злили воду з труб. Тепло на будинок подали того ж вечора, проте через неякісне виконання робіт воно з'явилося лише у перших двох під'їздах.

У будинковому чаті мешканці «теплих» під’їздів протягом доби не відповідали на запитання інших, чи з’явилося у них тепло. Через це люди втратили час, вважаючи, що проблема є загальноміською, а не локальною.

«Вчора ввечері я ходила по будинку, перевіряла під’їзди, дзвонила всюди, куди можна. Ані в КМДА, ані в «Київтеплоенерго» нічого добитися не вдалося. Лише вночі змогла додзвонитися на гарячу лінію Шевченківської РДА», – пояснює Вікторія.

Ще ввечері неділі жінка змогла зв’язатися з інженеркою ЖЕКу за приватним номером, проте почула лише, що «на роботі нікого немає» і питання вирішуватимуть у понеділок. Зранку сантехнік таки розпочав роботи, але система не витримала дві ночі при температурі -17°C. Як наслідок – труба лопнула, і тепер у будинку доводиться довбати стіни.

Тепер без опалення залишився вже весь будинок. У квартирах стає дедалі холодніше: за словами мешканців, температура на кухнях опустилася до +7,5 градусів.

«Сусідка зустріла сантехніка та запитала, чому не злили воду і не зробили свою роботу до того, як розірвало труби. Він відповів: «У мене був законний вихідний», – резюмувала жителька постраждалого будинку.

Коли саме відновлять теплопостачання – наразі невідомо.

Як відомо, у ніч проти 9 січня, Київ уже вчетверте за пів року зазнав масованого комбінованого обстрілу. І сьогоднішня нічна атака була наймасштабнішою з початку осені: ворог випустив по місту 36 ракет – балістичних і крилатих – та майже 250 безпілотників.

Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без електрики і теплопостачання. Воду з будинкових систем у цих будівлях оперативно злили, щоб врятувати трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення подачі тепла. Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Влада наголошує, що ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою. «Міська влада закликає утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через великі морози українці переживають, що батареї в багатоповерхівках, де опалення залежить від електрики, може просто розірвати. Особливо якщо проблеми енергосистеми посиляться через чергові російські удари по критичній інфраструктурі. Водночас експерти пояснюють, чому не варто панікувати.