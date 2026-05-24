У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири

glavcom.ua
Поліція Києва спіймала серійного мародера
фото: Нацполіція України
У Подільському районі Києва правоохоронці затримали мародера, який зухвало обкрадав помешкання містян, пошкоджені під час чергової масованої нічної атаки Російської Федерації.
Зловмисник користався панікою та руйнуваннями, щоб нажитися на горі киян, поки ті рятували свої життя у бомбосховищах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що 29-річний чоловік оперативно вишукував будинки, де внаслідок потужних вибухових хвиль було вибито вікна та вхідні двері. Це дозволяло йому безперешкодно потрапляти всередину чужих осель.

Мародер проникав у квартири саме під час повітряної тривоги та одразу після неї – у моменти, коли законні власники нерухомості ще перебували в укриттях або оговтувалися від пережитого шоку.

«Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією і почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників», – повідомляє поліція.

Поліціянти наздогнали та скрутили зловмисника безпосередньо всередині однієї з розгромлених квартир, куди він заліз під час чергової спроби винести цінні речі.

«До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку», – йдеться в повідомленні поліції.

Під час швидкої перевірки особи затриманого з'ясувалося, що він є кримінальним рецидивістом. Чоловік уже мав серйозні проблеми із законом і на момент вчинення мародерства офіційно перебував у розшуку за скоєння іншого майнового злочину. Наразі йому готують повідомлення про підозру в умовах воєнного стану, що передбачає значно суворіше покарання – до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

