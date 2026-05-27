У Києві зупинялося метро на «синій» гілці: пасажир пішов гуляти тунелем

Через несанкціоноване проникнення пасажира у тунель на станції «Палац «Україна» була затримка в русі поїздів до 15 хв

Наразі рух поїздів на «синій» лінії повністю відновлено

У Києві в середу, 27 травня, тимчасово зупинявся рух потягів на «синій» (Оболонсько-Теремківській) лінії метрополітену через те, що по тунелю ходив пасажир. Про це повідомили в пресслужбі столичної підземки, інформує «Главком».

«Через несанкціоноване проникнення пасажира у тунель на станції «Палац «Україна» була затримка в русі поїздів до 15 хв», – йдеться в повідомленні.

У підземці додали, що наразі рух поїздів на «синій» лінії повністю відновлено.

Повідомлення столичного метрополітену скриншот

У пресслужбі поліції Київського метрополітену повідомили, що 21-річний молодик зіскочив на колії та пішов по тунелю. Правоохоронці доставили порушника до кімнати поліції, йому загрожує адміністративна відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство – максимальне покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб) та 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

Нагадаємо, що у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» писав, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.

До слова, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що озвучена владою Києва собівартість проїзду у метро на рівні майже 65 грн може бути реалістичною, однак ключове питання полягає у методиці її розрахунку. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Метро за 30 грн. Звідки взявся новий тариф і що ховається за цією цифрою?».