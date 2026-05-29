На Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву

Аліна Самойленко
Небензя підтвердив обіцянку Росії завдати нових ударів по «центрах прийняття рішень та командних пунктах»
фото: Reuters
Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс застерігла РФ від систематичних атак на Київ, оскільки такі дії руйнують перспективу миру

Сполучені Штати виступили з надзвичайно жорсткою критикою на адресу Кремля, закликавши російське керівництво утриматися від обіцяних «систематичних ударів» по українській столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Проте Москва відхилила цей заклик і вкотре повторила вимогу до іноземних дипломатів терміново залишити Київ. Це відбулося під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було скликане за запитом України у відповідь на недільне масоване бомбардування Києва та прилеглих районів сотнями російських безпілотників і ракет.

Під час цієї атаки Росія вже щонайменше втретє з листопада 2024 року застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», яка здатна нести ядерну зброю. Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс назвала використання цієї зброї «незрозумілою, небезпечною та варварською ескалацією» війни, що розпочалася з повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Вона застерегла Москву від подальших систематичних атак на столицю, наголосивши, що такі дії повністю руйнують перспективу миру та призведуть до нових жертв серед цивільного населення. 

Заява Теммі Брюс стала однією з найгостріших оцінок дій Росії з боку адміністрації Трампа, яка загалом займає більш поступливу позицію щодо Москви, ніж більшість американських союзників. При цьому представниця США не уточнила, як саме Вашингтон реагуватиме, якщо Москва виконає свою погрозу. Росія ж виправдовує недільний удар відповіддю на український обстріл студентського гуртожитку в контрольованій Росією Луганській області.

Російський посол Василь Небензя відкинув критику та заявив, що обстріли спрямовані проти ключових українських військових та розвідувальних об'єктів. Він підтвердив обіцянку Росії завдати нових ударів по «центрах прийняття рішень та командних пунктах». Оскільки ці установи, за його словами, розосереджені по всьому Києву, Небензя відкрито закликав іноземних громадян, зокрема співробітників дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, якомога швидше залишити місто. Своєю чергою, помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіарі заявив, що Організація Об'єднаних Націй глибоко стурбована анонсованими Росією постійними та системними ударами по цілях у Києві.

Як відомо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, удар по Києву, про який Російська Федерація заявляла, може бути завданий у будь-який момент. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу на засіданні Міжнародного форуму з питань безпеки.

За словами Шойгу, Росія «показала, якої сили може бути удар». Він додав, що Москва нібито має все необхідне для майбутнього обстрілу.

