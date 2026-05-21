Завершено докапіталізацію «Київміськбуду»

фото: Київміськбуд/Facebook
Відбувся фінальний етап докапіталізації ПрАТ «ХК «Київміськбуд»: зареєстровано звіт про результати емісії його акцій без здійснення публічної пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську раду.

Відповідна постанова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набрала чинності з дня прийняття – 20 травня 2026 року. 

«Це фінальний етап докапіталізації компанії, яка відбулась завдяки підтримці міської влади. Ми вдячні Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку за це рішення, адже ми отримали дієвий інструмент для відновлення активної діяльності «Київміськбуду» та безумовного виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою в повному обсязі», – зазначив голова правління товариства Валерій Засуцький. 

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – найбільший забудовник столиці. Його основний акціонер – територіальна громада Києва.

Зауважимо, що 31 жовтня 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію «Київміськбуду» на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 23 червня 2025 року акціонери компанії підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. 

Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва.

Нагадаємо, у вересні 2024 року повідомлялося, що столичний забудовник «Київміськбуд» перебуває на межі банкрутства. 20 тис. сімей залишалися без житла. 28 вересня 2024 року ініціативна група інвесторів недобудованих об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду» вийшла на мітинг під стіни КМДА. Після зустрічі з мітингувальниками мер Києва Віталій Кличко розповів про домовленості, яких було досягнуто.

Згодом у грудні 2025 року наглядова рада «Київміськбуду» призначила Дмитра Нікіфорова виконуючим обов’язки голови правління, він очолив компанію замість Світлани Самсонової.

