Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Із 5 до 9 травня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Повідомляється, що фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках.
На час виконання робіт рух обмежать однією смугою.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.
До 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі.
Також до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті.
