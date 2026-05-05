Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Набережне шосе у Києві
фото з відкритих джерел

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

Із 5 до 9 травня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту ім. Є. О. Патона в обох напрямках.

На час виконання робіт рух обмежать однією смугою.  

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

До 9 травня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці (+схема)
До 9 травня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе у Печерському районі столиці (+схема)
інфографіка: «Київавтошляхміст»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада повністю перекриють рух для транспорту та пішоходів шляхопроводом біля метро «Чернігівська». У зв’язку з цим внесуть зміни в роботу громадського транспорту.

До 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі. 

Також до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут  № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті. 

 

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Копійка Валерій Володимирович – український політолог-міжнародник, науковець
Копійка став очільником Університету Шевченка. Досье
30 квiтня, 11:10
Денна температура у останні дні квітня також залишатиметься прохолодною
Уночі 29 та 30 квітня в Києві очікуються заморозки
28 квiтня, 14:01
Нові тарифи та впровадження абонементів вже затверджені відповідними розпорядженнями
У Києві змінюються тарифи на паркування: як отримати знижку
24 квiтня, 16:20
Цвітіння тюльпанів у Києві – завжди очікуване свято, на яке з нетерпінням чекають і мешканці, і гості столиці
У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою
22 квiтня, 18:35
Від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв. м дорожнього покриття
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано
18 квiтня, 12:39
Печатки, вилучені поліцією під час обшуку
У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)
17 квiтня, 14:06
Наслідки російського удару по ЖК на Почайній. 16 квітня 2026 рік
Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)
16 квiтня, 12:04
Суд погодився з позицією прокуратури та залишив спірні земельні ділянки у складі ландшафтного заказника «Протасів Яр»
Битва за «Протасів Яр». Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника
14 квiтня, 18:49
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
11 квiтня, 04:26

Новини

Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня
Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
Нічна атака на Київщину: ворог ударив по житловому сектору, є поранені
Нічна атака на Київщину: ворог ударив по житловому сектору, є поранені

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua