«Солодка» лише на ціннику? Яка ситуація з полуницею на столичних ринках

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Полуниця на одному зі столичних ринків
фото: glavcom.ua
На ринках радять тим, хто любить солодку полуницю, трохи зачекати, поки встановиться стабільне тепло та сонячна погода

В останні вихідні травня на столичних ринках спостерігався справжній полуничний бум. Як повідомляє кореспондент «Главкома», прилавки були завалені ароматною літньою ягодою, проте погодні примхи цього року суттєво вплинули на її якість та вартість.

За словами продавців, наразі до Києва везуть полуницю переважно з Одещини, Рівненщини та Закарпаття. Ціни на ринках зараз коливаються в межах 150–200 грн за кілограм.

Найдешевшу ягоду пропонують по 150 грн за кіло. Продавці зізнаються, що через нещодавнє похолодання та дощову погоду полуниця хоч і дозріла, але має специфічний кисло-солодкий смак.

Найдешевшу полуницю можна знайти за ціною 150 грн за кіло
На ціннику полуниця «солодка», але насправді їй не вистачає смаку
На цінниках продавці часто пишуть, що полуниця «солодка» – хитрий хід, розрахований на тих покупців, які не звикли куштувати ягоду прямо на ринку
Трохи дорожче – по 175 грн за кілограм – продають ягоду з Одещини. Вона вже має більш виражений солодкий смак і характерний аромат.

За полуницю з Одещини просять по 175 грн за кіло
За крупнішу полуницю продавці просять по 200 грн за кіло
Найвища ціна на лотках становить 200 грн за кілограм. За ці гроші покупцям пропонують відбірну, велику та красиву ягоду, проте продавці зауважують, що справжньої солодкості їй так само поки що не вистачає. На ринках радять: тим, хто любить солодку полуницю, трохи зачекати, поки нарешті встановиться стабільне потепління та бездощова погода.

Для порівняння, минулого року масовий продаж полуниці на вуличних лотках столиці розпочався у другій декаді травня. Тоді ціновий діапазон був значно привабливішим для гаманців киян: ягоду можна було придбати за ціною від 55 грн за кілограм, а найдорожча відбірна «медова Румба» з Черкас коштувала 140 грн за кіло. 

Нагадаємо, весняні заморозки завдали значних збитків українським виробникам ягід. За попередніми оцінками асоціації «Ягідництво України», через пошкодження цвіту аграрії можуть недоотримати 2905 тонн урожаю ягід. Найбільше постраждала суниця садова (полуниця). Втрати цієї культури оцінюють у 1740 тонн, що становить понад 20% потенційного врожаю. Причиною стала хвиля заморозків наприкінці квітня, яка збіглася з періодом активного цвітіння. В окремих регіонах температура вночі опускалася до -4...-6°C, що є критичним для квіток.

 До слова, в Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін. 

