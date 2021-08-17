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    У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)

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    Загорання виникло в гаражі на першому поверсі двоповерхової квартири в багатоквартирному будинку - У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)
    Загорання виникло в гаражі на першому поверсі двоповерхової квартири в багатоквартирному будинку
    Фото: ДСНС

    Під час пожежі загинула літня жінка, а дівчина потрапила до реанімації

    У ніч на 17 серпня сталося загорання квартири у селищі Гостомель, що під Києвом. інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 03:10. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено чергові караули трьох пожежно-рятувальних частин.

    Рятувальники з’ясували, що відбулось загорання гаража на першому поверсі двоповерхової квартири в багатоквартирному житловому будинку танхаусного типу.

    За інформацією місцевих мешканців, на другому поверсі квартири знаходилась літня жінка.

    В ході проведення розвідки було виявлено без свідомості жінку, 1938 року народження, яку рятувальники одразу винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Проте, допомогти жінці не вдалось. Медиками було констатовано факт смерті.

    Також до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів одна із мешканок даної квартири – дівчина, 1998 року народження, – намагаючись врятуватись від охопленої вогнем будівлі, вистрибнула з вікна другого поверху. В результаті вона отримала травми різного ступеня тяжкості. На даний час вона перебуває в реанімаційному відділенні Ірпінської центральної лікарні.

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    У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)
    У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)
    У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)
    У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)

    Пожежу вдалось локалізувати о 03:52 та ліквідувати о 04:35.

    На ліквідацію пожежі залучались чотири одиниці техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    У танхаусі під Києвом сталась пожежа з фатальними наслідками (фото)