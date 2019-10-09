В Ізмаїлі правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у викраданні пожертв на лікування хворих дітей



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Під виглядом покупця зловмисник заходив до міських аптек та крамниць, не зважаючи на працівників, хапав скриньки з благодійними коштами та тікав геть

На рахунку правопорушника - чотири таких пограбування. Одне з них - не завершене: тікаючи від провізорки в одному з закладів охорони здоров’я, зловмисник впустив скриньку.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Вжитими заходами правоохоронці встановили, що до серії грабежів причетний 34-річний житель району. Затримали його по гарячих слідах після чергового грабежу у крамниці.

«За даними фактами в Ізмаїльському відділі поліції розпочато провадження за ч.ч. 1 та 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 186 (замах на грабіж) Кримінального кодексу України, - зазначив начальник територіального ВП Сергій Зайков. - До обрання запобіжного заходу підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі».