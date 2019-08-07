Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус протаранив автівку (відео)
ДТП на Бориспільській окружній
Фото: скріншот відео
В результаті ДТП загинув водій легковика
Сьогодні, 7 серпня, на Бориспільській окружній під Києвом сталася смертельна ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, на виїзді з вул. Бежівка в Борисполі на окружну зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» і автомобіль «Форд».
В результаті ДТП загинув водій легковика.
На місці працює патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
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