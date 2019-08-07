Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус протаранив автівку (відео)



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ДТП на Бориспільській окружній Фото: скріншот відео

В результаті ДТП загинув водій легковика

Сьогодні, 7 серпня, на Бориспільській окружній під Києвом сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на виїзді з вул. Бежівка в Борисполі на окружну зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» і автомобіль «Форд».

В результаті ДТП загинув водій легковика.

На місці працює патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 5 серпня на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі. В результаті аварії загинув чоловік.