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    Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус протаранив автівку (відео)

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    ДТП на Бориспільській окружній - Смертельна ДТП під Києвом: мікроавтобус протаранив автівку (відео)
    ДТП на Бориспільській окружній
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП загинув водій легковика

    Сьогодні, 7 серпня, на Бориспільській окружній під Києвом сталася смертельна ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, на виїзді з вул. Бежівка в Борисполі на окружну зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» і автомобіль «Форд».

    В результаті ДТП загинув водій легковика.

    На місці працює патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

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    Як повідомлялося, 5 серпня на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі. В результаті аварії загинув чоловік.

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