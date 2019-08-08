Вночі у Києві горіли два автомобілі



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На Південному мосту горіла вантажівка, а на Оболоні легковик

Протягом ночі 8 серпня в столиці вогнеборці ліквідовували пожежі у двох автомобілях.

Так, о 01:49 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на Південному мосту, що в Голосіївському районі столиці. На місце події було відправлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце виклику було встановлено що, на Південному мосту у вантажному автомобілі Reno виникла пожежа. О 02:16 бійці ліквідували пожежу, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі пошкоджено переднє ліве колесо та гальмівну систему автомобіля. Загиблих та травмованих немає.

Наступний подібний виклик надійшов вже о 03:42 про пожежу на вул. Малиновського, 11, що в Оболонському районі столиці.

До місця виклику було направлено рятувальників 25-Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили що, у дворі 9-поверхового будинку в автомобілі марки Chery відбулося займання в моторному відсіку. О 04:18 пожежа була ліквідована.

Внаслідок пожежі пошкоджено мотор та кузов автомобіля. Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення обох пожеж з'ясовуються.

Нагадаємо, 7 серпня о 19:50 на території птахофабрики «Ясенсвіт» під Києвом виникла пожежа в ангарі, площа пожежі складала 2500 кв. м. Пожежу було ліквідовано о 21:33. Птахофабрика знаходиться у 30 км від Києва.