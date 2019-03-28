На столичному залізничному вокзалі зловили двох кишенькових злодіїв



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Зловмисників доставили до районного управління поліції Фото: Нацполіція

Зловмисники у перехожого непомітно витягли з кишені мобільний телефон, гроші та кредитні картки

Столичні оперативники затримали двох чоловіків за крадіжку на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Як повідомляє прес-служба поліції, до працівників карного розшуку звернувся чоловік та повідомив, що біля підземного переходу на Центральному залізничному вокзалі його обікрали. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування події.

У ході відпрацювання інформації правоохоронці помітили чоловіків, схожих за описом, та затримали їх. При поверхневому огляді у правопорушників виявили крадені речі, які повернули власнику. Тим часом зловмисників доставили до районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 31-річний уродженець Дніпропетровської області та 42-річний житель Запорізької області, які тимчасово проживали у столиці. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.