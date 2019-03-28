  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На столичному залізничному вокзалі зловили двох кишенькових злодіїв

    • Розсилка
    Зловмисників доставили до районного управління поліції&nbsp; - На столичному залізничному вокзалі зловили двох кишенькових злодіїв
    Зловмисників доставили до районного управління поліції 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники у перехожого непомітно витягли з кишені мобільний телефон, гроші та кредитні картки

    Столичні оперативники затримали двох чоловіків за крадіжку на Центральному залізничному вокзалі Києва.

    Як повідомляє прес-служба поліції, до працівників карного розшуку звернувся чоловік та повідомив, що біля підземного переходу на Центральному залізничному вокзалі його обікрали. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування події.

    Читайте також

    У ході відпрацювання інформації правоохоронці помітили чоловіків, схожих за описом, та затримали їх. При поверхневому огляді у правопорушників виявили крадені речі, які повернули власнику. Тим часом зловмисників доставили до районного управління поліції для встановлення всіх обставин події.

    Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 31-річний уродженець Дніпропетровської області та 42-річний житель Запорізької області, які тимчасово проживали у столиці. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На столичному залізничному вокзалі зловили двох кишенькових злодіїв
    На столичному залізничному вокзалі зловили двох кишенькових злодіїв

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ