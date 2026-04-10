У Святошинському районі під колесами потяга загинув чоловік

Ірина Міллер
Рятувальники деблокували тіло загиблого та передали медикам
фото: ДСНС Києва/Facebook

Тіло загиблого було виявлено приблизно за 600 метрів від платформи

Зранку у п’ятницю, 10 квітня, у Святошинському районі столиці людина впала на залізничні колії. Рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя під одним з вагонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

«10 квітня о 06:49 надійшло повідомлення, про людину що впала на колії. Прибувши на місце, приблизно за 600 метрів від платформи, під одним з вагонів приміського потягу рятувальники виявили тіло чоловіка, без ознак життя», – сказано в повідомленні.

Загиблого деблокували та передали медикам. Причину трагічної події будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, 1 квітня у Святошинському районі столиці під колесами приміської електрички загинула дитина. За попередніми даними правоохоронців, 12-річний хлопець перебував між вагонами потяга під час руху. Він не втримався, впав на залізничну колію та потрапив під поїзд. Отримані травми виявилися смертельними. Разом із загиблим були ще двоє неповнолітніх – вони перебували на даху вагона. Ці підлітки не постраждали, наразі з ними працюють правоохоронці.  

