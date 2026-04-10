У США помер «хрещений батько» хіп-хопу

Ростислав Вонс
Ленс Тейлор пішов із життя у 67 років
Afrika Bambaataa відіграв ключову роль у формуванні хіп-хопу в 1980-х роках

Американський репер і діджей Afrika Bambaataa (справжнє імʼя Ленс Тейлор) відійшов у вічність у віці 67 років. Музикант помер у Філадельфії від ускладнень, спричинених раком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

The Hip-Hop Alliance, група, очолювана музикантом Кертісом Блоу, назвала Afrika Bambaataa «одним із засновників хіп-хоп-культури». «Водночас ми усвідомлюємо, що його спадщина є складною і стала предметом серйозних дискусій у нашій спільноті. Як організація, віддана правді, відповідальності та збереженню культури хіп-хопу, ми вважаємо, що важливо надавати простір для всіх голосів, продовжуючи підносити те, що надихає та захищає людей», – йдеться в повідомленні.

Тейлор випустив останній альбом у 2004 році
Afrika Bambaataa відіграв ключову роль у формуванні хіп-хопу в 1980-х роках, зокрема завдяки хіту 1982 року Planet Rock. Він співпрацював з низкою артистів, серед яких Джон Лайдон, Джордж Клінтон та Джеймс Браун.

Тейлор у кінці 1970-х років заснував хіп-хоп-колектив Universal Zulu Nation, натхненний DJ Kool Herc, а також солідарністю народу зулу з південної Африки.

У 1982 році Тейлор почав грати електронну музику у складі гурту Ebn Ozn. Натхненням для нього стали європейські електронні гурти, такі як Kraftwerk – німецький колектив, семпли якого він використав у своїй знаменитій пісні Planet Rock. Цей сингл став клубним хітом і сприяв становленню електрофанку як окремого жанру.

У 1985 році музикант допоміг створити знаковий альбом Sun City у складі Artists United Against Apartheid – групи музикантів, які об’єдналися, щоб протестувати проти апартеїду в Південній Африці. Серед інших музикантів, які брали участь у цьому проєкті, були Боб Ділан, Боно, Брюс Спрінгстін, Джої Рамон, Run-DMC, Лу Рід та Бонні Райт.

Afrika Bambaataa продовжував випускати альбоми протягом наступних десятиліть. У 1986 році альбом Planet Rock гурту Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force зібрав його попередні сингли та став результатом його співпраці з такими хіп-хоп-артистами, як Мел Мел та Trouble Funk. Свій останній альбом Dark Matter Moving at the Speed of Light він випустив у 2004 році.

Наприкінці життя музиканта було звинувачено у сексуальному насильстві над дітьми та торгівлі людьми. У 2016 році кілька чоловіків з Бронкса звинуватили Тейлора в сексуальних домаганнях. Музикант заперечив звинувачення у своїй заяві, заявивши, що вони «є безпідставними і є боягузливою спробою заплямувати мою репутацію та спадщину в хіп-хопі в цей час».

У 2025 році Тейлор все ж був змушений виплатити компенсацію чоловікові, який звинуватив його у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації у 1990-х роках, після того як суддя виніс заочне рішення через те, що він не з’явився в суді.

Читайте також

Україна в «коаліції проти Ірану»? Що відбувається насправді
Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається
27 березня, 16:40
Подальші польоти США, кількість яких перевищує звичайну, можуть бути заборонені, якщо вони будуть пов’язані з війною в Ірані
Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані
15 березня, 00:26
Через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України
Трамп втрачає інтерес до війни в Україні – FT
15 березня, 21:45
США відклали удари по Ірану
Пентагон зупинив операцію проти Ірану, але ненадовго
23 березня, 13:54
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
25 березня, 23:08
Американський винищувач був збитий над Іраном 3 квітня
Іран збив американський винищувач F-15 – ЗМІ
3 квiтня, 19:34
У межах масштабної операції DHS було затримано понад 4000 нелегальних іммігрантів
Убивство цивільного в Міннеаполісі: нове відео поставило під сумнів версію агентів ІСЕ
7 квiтня, 03:33
США витратили до $31 млрд за п’ять тижнів війни з Іраном
Витрати США на Іран різко зросли: рахунок пішов на мільярди
7 квiтня, 16:07
Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном
Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном
Сьогодні, 04:59

Шоу-біз

Представниця Бельгії на Євробаченні нарвалася на хвилю хейту після свого першого виступу
Представниця Бельгії на Євробаченні нарвалася на хвилю хейту після свого першого виступу
У США помер «хрещений батько» хіп-хопу
У США помер «хрещений батько» хіп-хопу
«Їй на руку ці скандали». Олена Мозгова розкритикувала дружину Віктора Павліка
«Їй на руку ці скандали». Олена Мозгова розкритикувала дружину Віктора Павліка
Чоловік Полякової розповів, що його вразило в Ірині Білик
Чоловік Полякової розповів, що його вразило в Ірині Білик
Актор-військовий Ращук розійшовся з дружиною: їхньому сину пів року
Актор-військовий Ращук розійшовся з дружиною: їхньому сину пів року
«Як ти втік, ж тебе закрила і ноги зламала!» Полякова «увірвалася» на інтерв’ю свого чоловіка
«Як ти втік, ж тебе закрила і ноги зламала!» Полякова «увірвалася» на інтерв’ю свого чоловіка

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
