У США помер «хрещений батько» хіп-хопу

Afrika Bambaataa відіграв ключову роль у формуванні хіп-хопу в 1980-х роках

Американський репер і діджей Afrika Bambaataa (справжнє імʼя Ленс Тейлор) відійшов у вічність у віці 67 років. Музикант помер у Філадельфії від ускладнень, спричинених раком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

The Hip-Hop Alliance, група, очолювана музикантом Кертісом Блоу, назвала Afrika Bambaataa «одним із засновників хіп-хоп-культури». «Водночас ми усвідомлюємо, що його спадщина є складною і стала предметом серйозних дискусій у нашій спільноті. Як організація, віддана правді, відповідальності та збереженню культури хіп-хопу, ми вважаємо, що важливо надавати простір для всіх голосів, продовжуючи підносити те, що надихає та захищає людей», – йдеться в повідомленні.

Тейлор випустив останній альбом у 2004 році фото: Wireimage

Afrika Bambaataa відіграв ключову роль у формуванні хіп-хопу в 1980-х роках, зокрема завдяки хіту 1982 року Planet Rock. Він співпрацював з низкою артистів, серед яких Джон Лайдон, Джордж Клінтон та Джеймс Браун.

Тейлор у кінці 1970-х років заснував хіп-хоп-колектив Universal Zulu Nation, натхненний DJ Kool Herc, а також солідарністю народу зулу з південної Африки.

У 1982 році Тейлор почав грати електронну музику у складі гурту Ebn Ozn. Натхненням для нього стали європейські електронні гурти, такі як Kraftwerk – німецький колектив, семпли якого він використав у своїй знаменитій пісні Planet Rock. Цей сингл став клубним хітом і сприяв становленню електрофанку як окремого жанру.

У 1985 році музикант допоміг створити знаковий альбом Sun City у складі Artists United Against Apartheid – групи музикантів, які об’єдналися, щоб протестувати проти апартеїду в Південній Африці. Серед інших музикантів, які брали участь у цьому проєкті, були Боб Ділан, Боно, Брюс Спрінгстін, Джої Рамон, Run-DMC, Лу Рід та Бонні Райт.

Afrika Bambaataa відіграв ключову роль у формуванні хіп-хопу в 1980-х роках фото: Redferns

Afrika Bambaataa продовжував випускати альбоми протягом наступних десятиліть. У 1986 році альбом Planet Rock гурту Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force зібрав його попередні сингли та став результатом його співпраці з такими хіп-хоп-артистами, як Мел Мел та Trouble Funk. Свій останній альбом Dark Matter Moving at the Speed of Light він випустив у 2004 році.

Наприкінці життя музиканта було звинувачено у сексуальному насильстві над дітьми та торгівлі людьми. У 2016 році кілька чоловіків з Бронкса звинуватили Тейлора в сексуальних домаганнях. Музикант заперечив звинувачення у своїй заяві, заявивши, що вони «є безпідставними і є боягузливою спробою заплямувати мою репутацію та спадщину в хіп-хопі в цей час».

Наприкінці життя музиканта було звинувачено у сексуальному насильстві фото: REX

У 2025 році Тейлор все ж був змушений виплатити компенсацію чоловікові, який звинуватив його у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації у 1990-х роках, після того як суддя виніс заочне рішення через те, що він не з’явився в суді.