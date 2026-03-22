У Херсоні загинула жінка через вибух боєприпасу

Пенсіонерка знайшла та принесла боєприпас додому

У Херсоні загинула 85-річна жінка внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу, який вона принесла додому. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

За його словами, боєприпас здетонував у руках жінки. Від отриманих травм вона померла.

Раніше район, де проживала загибла, російські війська неодноразово обстрілювали, зокрема касетними снарядами.

Очільник ОВА закликав жителів регіону дотримуватися правил мінної безпеки.

Нагадаємо, на Херсонщині через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку загинув чоловік.