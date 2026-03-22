У Херсоні загинула жінка через вибух боєприпасу

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Боєприпас зденотував у руках жінки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пенсіонерка знайшла та принесла боєприпас додому

У Херсоні загинула 85-річна жінка внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу, який вона принесла додому. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише «Главком».

За його словами, боєприпас здетонував у руках жінки. Від отриманих травм вона померла.

Раніше район, де проживала загибла, російські війська неодноразово обстрілювали, зокрема касетними снарядами.

Очільник ОВА закликав жителів регіону дотримуватися правил мінної безпеки. 

Нагадаємо, на Херсонщині через падіння російського дрона з вибухівкою у двір приватного будинку загинув чоловік. 

Читайте також:

Читайте також

Президент назвав смерть Патріарха Філарета великою втратою для українців
Зеленський висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета
20 березня, 15:47
На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події
На Львівщині у водоймі знайдено тіло військового
15 березня, 20:38
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ
Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза
15 березня, 08:32
Автобус повністю вигорів
У Швейцарії загорівся автобус, є загиблі: поліція припускає самопідпал
11 березня, 01:27
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
У Новодністровську на Буковині прогриміли вибухи
7 березня, 03:14
Внаслідок обстрілу постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади
Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв
2 березня, 13:58
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
Чого чекати після смерті верховного лідера Ірану? Аналіз CNN
1 березня, 04:19
Місце вибуху в Чернігові, 3 вересня 2022 року
Вибух на ярмарку у Чернігові: двох військових засуджено за поранення дітей
26 лютого, 20:21
На місці працюють рятувальні служби, з’ясовують усі обставини
У Львові стався вибух газу в житловому будинку: є постраждалі
25 лютого, 19:22

Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 березня 2026: традиції та молитва
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
Прогноз погоди на тиждень 23 – 29 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 23 – 29 березня 2026 року
Дружина військового, який помер у Авдіївці через хворобу серця, відсудила у Міноборони 15 млн грн
Дружина військового, який помер у Авдіївці через хворобу серця, відсудила у Міноборони 15 млн грн
Скандал через мову: київський спортклуб розірвав абонемент із клієнткою після зауважень щодо російської
Скандал через мову: київський спортклуб розірвав абонемент із клієнткою після зауважень щодо російської

Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Сьогодні, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
