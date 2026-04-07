Поїзд у Норвегії загорівся під час руху: подробиці (фото)

Близько 200 пасажирів евакуювали, частину вагонів терміново відчепили через пожежу

У Норвегії спалахнула пожежа у пасажирському потязі, що прямував за маршрутом Берген – Осло. Інцидент стався вдень 7 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвезького мовника NRK.

фото: NRK

Потяг загорівся невдовзі після відправлення з однієї з проміжних станцій. Вогонь виник в одному з вагонів під час руху. Потяг оперативно зупинили, після чого всіх пасажирів – близько 200 осіб евакуювали. Частину вагонів відчепили та відтягнули на безпечну відстань.

Унаслідок пожежі полум’я перекинулося з вагона на прилеглу територію. На місці працюють пожежні служби, триває ліквідація загоряння.

Для пасажирів організували автобуси, які доставлять їх до місця призначення або забезпечать тимчасове розміщення на час ліквідації наслідків інциденту.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога та масована атака дронів призвели до зупинки низки пасажирських та приміських поїздів по всій Україні. «Укрзалізниця» застосовує новий протокол безпеки, що передбачає негайну зупинку рухомого складу в безпечних локаціях та виведення людей із вагонів у разі прямої загрози на маршруті.

