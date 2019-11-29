В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)



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Пожежа сталася на першому поверсі будівлі Фото: ДСНС

Вогнеборці за годину ліквідували пожежу

Сьогодні, 29 листопада, сталася пожежа в будівлі на вул. Зоологічній, 3-Б у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:49.

По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на території Інституту отоларингології в окремо розташованій двоповерховій будівлі на першому поверсі. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Об 11:30 пожежу на площі 30 кв. м вогнеборці локалізували, а об 11:48 – ліквідували.

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.