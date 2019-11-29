  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)

    • Розсилка
    Пожежа сталася на першому поверсі будівлі - В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)
    Пожежа сталася на першому поверсі будівлі
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці за годину ліквідували пожежу

    Сьогодні, 29 листопада, сталася пожежа в будівлі на вул. Зоологічній, 3-Б у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:49.

    По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на території Інституту отоларингології в окремо розташованій двоповерховій будівлі на першому поверсі. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Об 11:30 пожежу на площі 30 кв. м вогнеборці локалізували, а об 11:48 – ліквідували.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)
    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)
    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)
    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)
    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)
    В Інституті отоларингології в Києві сталася пожежа (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ