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    На Київщині горів житловий будинок – загинули двоє людей

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    На Київщині горів житловий будинок – загинули двоє людей

    Пожежу було локалізовано і повністю ліквідовано 30 листопада о 22:32

    В місті Яготин Київської області горів житловий будинок. Рятувальники виявили в будинку тіла двох пенсіонерів.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    «29 листопада до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в м. Яготин. По прибуттю встановлено, що горить внутрішнє оздоблення житлового будинку. Під час розвідки рятувальниками було виявлено два тіла господарів без ознак життя, чоловіка 1941 року народження та жінки 1945 р.», – йдеться в повідомленні.

    Пожежу було локалізовано о 20:32 і повністю ліквідовано о 22:32. До гасіння пожежі залучено дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у харківському гаражному кооперативі «Слобода» вибухнув газовий балон, троє людей загинули.

    Як повідомлялося, на трасі Київ-Чоп загорівся автобус з пасажирами.

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