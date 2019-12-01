На Київщині горів житловий будинок – загинули двоє людей



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Пожежу було локалізовано і повністю ліквідовано 30 листопада о 22:32

В місті Яготин Київської області горів житловий будинок. Рятувальники виявили в будинку тіла двох пенсіонерів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«29 листопада до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в м. Яготин. По прибуттю встановлено, що горить внутрішнє оздоблення житлового будинку. Під час розвідки рятувальниками було виявлено два тіла господарів без ознак життя, чоловіка 1941 року народження та жінки 1945 р.», – йдеться в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 20:32 і повністю ліквідовано о 22:32. До гасіння пожежі залучено дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у харківському гаражному кооперативі «Слобода» вибухнув газовий балон, троє людей загинули.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Чоп загорівся автобус з пасажирами.