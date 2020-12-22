На території «Борисполя» буде обмежено рух транспорту

На ділянці дороги розміщені тимчасові знаки та розмітка з позначенням оптимального маршруту об'їзду

У вівторок, 22 грудня, на території аеропорту «Бориспіль» буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України в Telegram.

Так, з 18:00 22 грудня до 8:00 23 грудня тимчасово обмежено рух транспортних засобів у районі терміналу D.

Зазначається, що це необхідно для проведення робіт з облаштування надземного пішохідного переходу.

Про зміни в організації дорожнього руху на зазначеній ділянці повідомлятимуть тимчасові дорожні знаки та розмітка з позначенням оптимального маршруту об'їзду.

Патрульні просять учасників дорожнього руху з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

Як повідомлялося, 22 грудня на Либідському шляхопроводі в Києві частково обмежено рух із 9:00 до 20:00.

На Либідському шляхопроводі упродовж вівторка виконають поточні ремонтні роботи.