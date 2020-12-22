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    Новини

    На території «Борисполя» буде обмежено рух транспорту

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    <p>Рух транспорту обмежать біля терміналу D</p> - На території «Борисполя» буде обмежено рух транспорту

    Рух транспорту обмежать біля терміналу D

    Фото з відкритих джерел

    На ділянці дороги розміщені тимчасові знаки та розмітка з позначенням оптимального маршруту об'їзду

    У вівторок, 22 грудня, на території аеропорту «Бориспіль» буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України в Telegram

    Так, з 18:00 22 грудня до 8:00 23 грудня тимчасово обмежено рух транспортних засобів у районі терміналу D.

    Зазначається, що це необхідно для проведення робіт з облаштування надземного пішохідного переходу.

    Про зміни в організації дорожнього руху на зазначеній ділянці повідомлятимуть тимчасові дорожні знаки та розмітка з позначенням оптимального маршруту об'їзду.

    Патрульні просять учасників дорожнього руху з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження.

    Як повідомлялося, 22 грудня на Либідському шляхопроводі в Києві частково обмежено рух із 9:00 до 20:00. 

    На Либідському шляхопроводі упродовж вівторка виконають поточні ремонтні роботи.

    Теги: Національна поліція України Аеропорт Бориспіль Київщина транспорт
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