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    На території пологового будинку в Києві сталась пожежа

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    Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників - На території пологового будинку в Києві сталась пожежа
    Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло у вентиляційному каналі бомбосховища

    У неділю, 23 травня, сталася пожежа на території пологового будинку на вул. Василя Кучера, 7 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 20:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у вентиляційному каналі бомбосховища на території пологового будинку сталося загоряння сміття на площі 1 кв. м. Загрози для життя й здоров’я нікому не було.

    О 20:36 пожежу було локалізовано та о 20:40 - ліквідовано.

    На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, вранці 22 травня рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій у Святошинському районі Києва.

    21 травня сталося загорання автомобіля посеред дороги на вул. Вишгородській, 34 в Оболонському районі столиці. Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загоряння.

    У ніч на п’ятницю, 21 травня, сталася пожежа в закладі громадського харчування на вул. Срібнокільській, 9, що у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    На території пологового будинку в Києві сталась пожежа