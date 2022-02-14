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    Київ знову в «жовтій» зоні карантину. У «червоній» залишилися п'ять областей

    Київ повернувся в &laquo;жовту&raquo; зону - Київ знову в «жовтій» зоні карантину. У «червоній» залишилися п'ять областей

    Київ повернувся в «жовту» зону

    фото з відкритих джерел

    У «жовтій» зоні місто Київ, Харківська та Полтавська області

    Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з «помаранчевої» в «жовту» зону карантину. Про це повідомляється сайті МОЗ.

    У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась. Ще у «жовтій» зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

    У «червоній» зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області. Всі інші області перебувають у «помаранчевій» зоні.

    фото: moz.gov.ua

    фото: moz.gov.ua

    Нагадаємо, за минулу добу, 13 лютого, в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252).

    Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19. До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

    Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

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    Теги: здоров'я Київ хвороби місто коронавірус
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    Київ знову в «жовтій» зоні карантину. У «червоній» залишилися п'ять областей