Київ знову в «жовтій» зоні карантину. У «червоній» залишилися п'ять областей

У «жовтій» зоні місто Київ, Харківська та Полтавська області

Ситуація з коронавірусом у Києві покращилась. Місто перейшло з «помаранчевої» в «жовту» зону карантину. Про це повідомляється сайті МОЗ.

У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась. Ще у «жовтій» зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

У «червоній» зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області. Всі інші області перебувають у «помаранчевій» зоні.

фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за минулу добу, 13 лютого, в Україні зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252).

Нагадаємо, вчені попередили про смертельну небезпеку нових штамів Covid-19. До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.