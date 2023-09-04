На трасі Київ-Чоп відновлено міст, зруйнований на початку вторгнення (фото)

Міст відповідає сучасним транспортним навантаженням

На трасі М-06 Київ-Чоп відсьогодні, 4 вересня, розпочато рух мостом у Стоянці через річку Ірпінь. Відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після звільнення Київської області було збудовано тимчасову об'їзну дорогу. Але її технічні характеристики не витримували щільного руху вантажного транспорту, тому водіям доводилося об'їжджати альтернативним шляхом.

Правий проїзд моста було відремонтовано у стислий термін. Вже у листопаді 2022 року рух було відновлено. Лівий проїзд довелося відбудовувати буквально з нуля: бетонні конструкції не підлягали відновленню.

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Зазначається, що дорожники заклали фундамент, опори та встановили нові залізобетонні балки, облаштували освітлення, сучасне водовідведення, зробили гідроізоляцію, уклали два шари асфальтобетонного покриття.

Обидва проїзди мосту успішно пройшли випробування. Міст відповідає сучасним транспортним навантаженням.

Траса М-06 Київ-Чоп – одна із головних транспортних артерій України. Запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну спроможність мосту для автотранспорту, а також покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону, заявляють у міністерстві.

Загалом з початку року по всій Україні відновлено 19 мостів. Ще на понад 60 мостах продовжуються будівельні роботи.