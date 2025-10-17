Головна Київ Новини
На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)
Мікроавтобус перевернувся на трасі Одеса-Київ біля села Хоминка
Внаслідок ДТП постраждали щонайменше вісім людей

На трасі Київ – Одеса, неподалік села Хоминка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинувся мікроавтобус. Є травмовані. Про це повідомляє «Главком» із повідомленням на поліцію Одещини.

За попередньою інформацією поліції, постраждали щонайменше вісім людей. Їм надають медичну допомогу працівники екстрених служб, які прибули на місце події.

Наразі рух на ділянці дороги ускладнений. На місці працюють поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

 

