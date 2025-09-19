Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий

28-річний чоловік, який був за кермом Toyota, загинув на місці

Сьогодні, 19 вересня, у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, від сильного удару автомобіль Toyota влетів у металевий відбійник. Унаслідок зіткнення 28-річний водій Toyota загинув на місці.

Рятувальники та лікарі на місці аварії фото: поліція Києва/Facebook

Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки фото: Київ Оперативний

На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки аварії. Зокрема, що металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки та виліз через заднє скло щонайменше на метр.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.