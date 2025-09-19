Головна Київ Новини
search button user button menu button

Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий
Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки
фото: Національна поліція України/Facebook

28-річний чоловік, який був за кермом Toyota, загинув на місці

Сьогодні, 19 вересня, у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, від сильного удару автомобіль Toyota влетів у металевий відбійник. Унаслідок зіткнення 28-річний водій Toyota загинув на місці.

Рятувальники та лікарі на місці аварії
Рятувальники та лікарі на місці аварії
фото: поліція Києва/Facebook
Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки
Металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки
фото: Київ Оперативний

На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки аварії. Зокрема, що металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки та виліз через заднє скло щонайменше на метр.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

Теги: Київ ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квіткова композиція «Зміїний острів. Маяки України»
Столичні комунальники показали, як створювався квітник на честь Зміїного острова (фото)
Вчора, 20:00
Нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів
Мережу з понад 20 незаконних гральних закладів викрили правоохоронці у Києві (фото)
Вчора, 17:00
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 15 вересня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист клопотав про повторний перегляд відео
15 вересня, 22:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка
Атака на Київ 7 вересня: кількість загиблих зросла
8 вересня, 07:46
Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства
Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
5 вересня, 14:22
У 2024 році п’яний водій збив на смерть хлопчика
Смертельна ДТП у Вінниці: водій, який збив п'ятирічного хлопчика, сидітиме 10 років
2 вересня, 06:39
«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності
Частина Оболоні залишиться без води: де і коли будуть проводити планові роботи
26 серпня, 00:35
Упродовж останніх днів центр Києва перекривають через візити західних політиків
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
25 серпня, 06:35

Новини

Поліція затримала юнака, який бігав у метро по балюстраді ескалатора
Поліція затримала юнака, який бігав у метро по балюстраді ескалатора
Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий
Моторошна аварія на Кільцевій дорозі: відбійник повністю прошив автівку, є загиблий
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua