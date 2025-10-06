Головна Київ Новини
Капітальний ремонт Харківського шосе: що зміниться після реконструкції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Капітальний ремонт Харківського шосе: що зміниться після реконструкції
Дорожники виконують фрезерування зношеного дорожнього покриття
фото: Autostrada/Facebook

Асфальтування планується завершити до кінця року, а повний комплекс робіт – у першому кварталі 2026 року

У столиці стартував капітальний ремонт Харківського шосе. Роботи охоплять ділянку довжиною 5,4 км, що з’єднує проспекти Соборності, Леоніда Каденюка та Миколи Бажана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію Autostrada, яка є виконавцем робіт.

Повідомляється, що ремонт розпочався на відрізку від Харківської площі до вулиці Тростянецької (непарна сторона). Наразі проводяться демонтажні роботи – зокрема, фрезерування старого асфальтного покриття.

фото: Autostrada/Facebook
фото: Autostrada/Facebook

Проєкт передбачає повну заміну дорожньої основи, облаштування нових шарів покриття, велодоріжок, автобусних і трамвайних зупинок, а також оновлення дощової каналізації. Планується ремонт підземних переходів, встановлення тактильної плитки та зниження бордюрів для безбар’єрного пересування.

фото: Autostrada/Facebook

Серед запланованих змін – облаштування перехідно-швидкісних смуг на основних напрямках, що має знизити аварійність на перехрестях. Також передбачено створення майданчика для тимчасового зберігання авто та встановлення ліфтів у підземному переході біля Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Асфальтування планують завершити до кінця року, а повний комплекс робіт – у першому кварталі 2026-го. 

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

До 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів. 

