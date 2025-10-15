10 років українці намагалися скинути Труханова. Хронологія петицій до президентів

Перша петиція про усунення Труханова з посади мера зʼявилася більш ніж 10 років тому

Реальна спроба з усунення від влади одіозного мера Одеси з’явилася у центральної влади восени 2022-го, але нею тоді не скористалися

«Главком» проаналізував подані електронні петиції громадян через сайт президента, які стосувалися скандального міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого глава держави 14 жовтня позбавив громадянства. Про це йдеться у статті «Главкома» «Труханов. Чому саме зараз?».

Перша петиція з’явилася ще у вересні 2015 року. 1435 осіб просили тодішнього главу держави Петра Порошенка «відкрити кримінальну справу проти мера Одеси Геннадія Труханова за ознаками сепаратизму». Заявляли, що градоначальник «постійно провалює включення питання про визнання Росії як країни-агресора на засідання міської ради».

Автор петиції мав рацію, оскільки у серпні 2015 року депутати Одеської міськради проігнорували сесійне засідання, на якому планувався розгляд питання визнання Росії країною-агресором. Тоді не прийшла більша частина фракції «Довіряй справам», підконтрольна меру Геннадію Труханову. Позицію щодо анексії Росією Криму та бойових дій на Донбасі одеські депутати сформували аж у лютому 2016 року, яку упакували у так званий меморандум. Документ називав Росію агресором. При цьому місцеві обранці наголосили, що «одесити завжди підтримували добросусідські відносини з громадянами інших держав». Однак в умовах війни на сході країни та за умов «піддати сумнівам територіальну цілісність України… мешканці Одеси будуть чинити активний супротив», обіцяли тамтешні депутати.

У жовтні 2015 року на сайті президента з’явилася петиція про те, що Труханов начебто за мішки картоплі купує голоси виборців. Тому міського голову, за оцінками ініціатора звернення, треба звільнити. Несерйозність такої петиції вилилася у її підтримку. Точніше, провал – «за» 32 громадян із 25-тисяч необхідних.

Якщо перші дві петиції (відкрити кримінальну справу і звільнити за ймовірний підкуп виборців) не стосувалися повноважень президента, то третя містила вже предметний посил. У грудні 2017 року громадянин Йосиф Юрченко просив Петра Порошенка забрати українське громадянство у міських голів Добропілля Донецької області Андрія Аксьонова (був нардепом IX скликання, але 13 січня 2023 року достроково склав мандат) і Одеси Геннадія Труханова. «Наша ініціативна група ГО «Захисники Донеччини» працює над тим, щоб отримати офіційну форму №1 з Федеральної міграційної служби РФ (ідеться про заяву на отримання російського паспорта – «Главком») щодо громадянина України Труханова Г.Л.», – зазначав автор петиції.

Як результат, ця петиція зібрала мізерні 109 голосів.

У коментарі «Главкому» керівник громадської організації «Захисники Донеччини» Геннадій Четверев підтвердив: його колеги вісім років тому оприлюднили вказану петицію. Оскільки жодної реакції від центральної влади не одержали, вирішили закинути тему.

«Як керівник ГО, підтримав членів організації, які звернулися до президента. Ми володіли певною інформацією, зібраною за підтримки наших прихильників із числа мешканців Одеси, представників міграційної служби і від осіб, які проживали у РФ. Але тоді це нікого не зацікавило», – визнав він.

У розпал вторгнення, у вересні 2022 року на сайті петицій президента вперше зібрала понад 25 тисяч підписів петиція, в якій мера Одеси було названо громадянином Росії. Тоді ж очільник країни Володимир Зеленський поінформував автора звернення: доручив Службі безпеки і Міністерству внутрішніх справ перевірити викладені відомості щодо Геннадія Труханова. Однак цим і вичерпалася вся реакція центральної влади.

Що цікаво: тепер цю петицію сам мер Одеси використовує як головний козир. Після появи новини про позбавлення громадянства України Геннадій Труханов вийшов із заявою в ефір телемарафону: «У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів».

13 жовтня 2025 року військовослужбовець, а в минулому тележурналіст Мирослав Откович зареєстрував петицію про припинення українського громадянства Геннадію Труханову. За менш ніж добу вона зібрала понад 25 тис. необхідних підписів. Наступного дня президент підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Натомість мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».