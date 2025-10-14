Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства
Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів
скріншот з відео Суспільного

Міський голова Одеси повідомив, що готує позови до українських судів, а також ЄСПЛ

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міського голови Одеси в ефірі «Суспільного».

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

«У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів», – каже він.

Міський голова Одеси також заявив, що в документах, на які посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак «ніхто нічого не дивився». Труханов планує звернутись до суду:

«На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути», – заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

Читайте також:

Теги: Одеса Геннадій Труханов громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах
Чому Одеса «не південна Калуга». Відповідь у цитатах Авторська стаття
7 жовтня, 22:50
Провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана
В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)
1 жовтня, 13:34
На Закарпатті викрили канал переправлення призовників до Румунії
На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон
22 вересня, 08:44
Відкриття найбільшого лабіринту з мушель рапанів у парку «Нью Васюки», с. Молодіжне, Одеська область
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів
18 вересня, 16:52
Через зливу міський електротранспорт зупинився, тож люди їдуть на таксі
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
30 вересня, 19:56
Підтоплена вулиця в Одесі через зливу
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
1 жовтня, 00:43
Галантерник у 2021 році покинув територію України і до цього часу не повернувся
Суд дозволив заочне слідство щодо одеського бізнесмена Галантерника
19 вересня, 17:09
Колишня помічниця Байдена Тара Рід набула російського громадянства
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
23 вересня, 12:05
Лідія та Олексій втратили домівки, але знайшли одне одного
На Одещині взяла шлюб незвична пара
4 жовтня, 18:14

Новини

Позбавлення громадянства Труханова: Служба безпеки повідомила деталі
Позбавлення громадянства Труханова: Служба безпеки повідомила деталі
Ексрегіонал та мер Одеси. Хто такий Геннадій Труханов та чому Зеленський забрав у нього громадянство
Ексрегіонал та мер Одеси. Хто такий Геннадій Труханов та чому Зеленський забрав у нього громадянство
Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства
Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
На Одещині затримано начальника відділу ТЦК на хабарі
На Одещині затримано начальника відділу ТЦК на хабарі
Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів менш ніж за добу
Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів менш ніж за добу

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua