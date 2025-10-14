Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства

Міський голова Одеси повідомив, що готує позови до українських судів, а також ЄСПЛ

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міського голови Одеси в ефірі «Суспільного».

Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

«У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів», – каже він.

Міський голова Одеси також заявив, що в документах, на які посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак «ніхто нічого не дивився». Труханов планує звернутись до суду:

«На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути», – заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.