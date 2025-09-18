Головна Київ Новини
У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Внаслідок ДТП 71-річний водій двоколісного транспорту загинув на місці події
фото: поліція Київщини/Facebook

22-річний водій Daewoo допустив зіткнення з велосипедистом

На Київщині, у Сквирській громаді,водій авто Daewoo збив велосипедиста, який рухався дорогою біля села Шапіївка. Кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці, поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що аварія  трапилася 16 вересня, о 19:40, на автодорозі Сквира-Самгородок неподалік повороту до села Шапіївка.

Як встановили правоохоронці, 22-річний водій Daewoo допустив зіткнення з велосипедистом. Зі слів водія кермувальник ровера рухався в попутному напрямку та почав зміщуватись ліворуч.

Внаслідок ДТП 71-річний водій двоколісного транспорту загинув на місці події.

фото: поліція Київської області

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

Теги: ДТП смерть Київщина

У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист
