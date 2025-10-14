Головна Одеса Новини
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі
Рішення про утворення військових адміністрацій ухвалює президент за поданням ОВА або військового командування
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Автор петиції стверджував, що створення в Одесі МВА має стратегічне значення

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідна петиція з'явилася 24 вересня 2025 року. Автор петиції Іван Казачук наголошував, що створення в Одесі МВА має стратегічне значення, зумовлене близькістю до зони бойових дій. Казачук послався на закон, що дозволяє створювати військові адміністрації, якщо місцеве самоврядування не справляється зі своїми функціями або йому загрожує небезпека.

Зеленський відповів, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Він надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів. Наразі такі подання не надходили.

До слова, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів. Автори звернення посилаються на журналістські розслідування, які натякають на можливе подвійне громадянство Труханова.

За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна
На Одещині затримано начальника відділу ТЦК на хабарі
Сьогодні, 13:12
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
Вчора, 19:17
Зеленський розповів, хто компенсує дефіцит бензину в Росії
Паливна криза у Росії. Зеленський назвав країни, які рятують Путіна
9 жовтня, 10:48
То наскільки Одеса є українською?
То наскільки Одеса є українською?
8 жовтня, 22:40
Україна ділиться даними про тактику ворога, його слабкі місця, зразки техніки та ПЗ
Україна стає донором безпеки всієї Європи
7 жовтня, 11:41
Зеленський: Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися
Комбінований терор: Зеленський розповів про наслідки атаки на Україну та жертв
5 жовтня, 10:58
Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09
Президент зробив заяву про зустріч з Трампом
Зеленський позитивно оцінив зустріч із Трампом
23 вересня, 21:41
За словами президента, у нові пакети військової допомоги, зокрема, ввійдуть ракети для Patriot і Himars
Зеленський розповів, яку американську зброю отримає Україна у перших пакетах Purl
17 вересня, 18:10

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
