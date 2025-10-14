Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі

Автор петиції стверджував, що створення в Одесі МВА має стратегічне значення

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідна петиція з'явилася 24 вересня 2025 року. Автор петиції Іван Казачук наголошував, що створення в Одесі МВА має стратегічне значення, зумовлене близькістю до зони бойових дій. Казачук послався на закон, що дозволяє створювати військові адміністрації, якщо місцеве самоврядування не справляється зі своїми функціями або йому загрожує небезпека.

Зеленський відповів, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Він надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів. Наразі такі подання не надходили.

До слова, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів. Автори звернення посилаються на журналістські розслідування, які натякають на можливе подвійне громадянство Труханова.